Come tutti sappiamo, alle telecamere del Grande Fratello non sfugge mai niente, soprattutto se alcuni concorrenti si lasciano sfuggire qualche dichiarazione scottante ed è proprio quello che è successo. Alex Belli ha rivelato un retroscena che riguarda proprio Barbara D’Urso: cosa ha raccontato.

Alex Belli è il protagonista indiscusso della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, dunque, è sempre al centro dell’attenzione. Durante un chiarimento con la sua coinquilina, Soleil Sorge, ha fatto delle dichiarazioni davvero sconcertanti sulla regina della televisione italiana, Barbara D’Urso.

Alex Belli contro Barbara D’Urso

Alex Belli, uno degli attori più conosciuti dal pubblico italiano, per il suo importante ruolo nelle soap opere. Quella che lo ha reso noto e che ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori è stata proprio CentoVetrine. Essendo un personaggio molto famoso, è sempre stato al centro dell’attenzione soprattutto “per colpa” della sua vita privata.

Proprio per questo è stato ospitato diverse volte nei salottini televisivi di gossip più importanti, tra cui quelli della famosa conduttrice Barbara D’Urso. Tra i due c’è sempre stato un rapporto di stima e rispetto, ma la verità è un’altra, lui stesso l’ha raccontata durante una piccola discussione con Soleil Sorge, al Grande Fratello Vip: scopriamo cosa ha rivelato.

Il retroscena clamoroso su Barbara D’Urso

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, si è parlato nuovamente del famoso triangolo amoroso composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’opinionista Adriana Volpe ha rivelato di non credere alle buone intenzioni: “Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il compagno preferisce litigare con Soleil”.

Delle parole che hanno ferito l’attore, infatti, dopo il confronto si è sfogato con Soleil e ha raccontato di essere stato “incastrato” in dinamiche simili in programmi come L’Isola dei famosi o il GF Vip.

Ha inoltre puntualizzato che lui non ha bisogno di creare queste “soap opere” nei reality:“Tutte le volte che faccio un programma esce fuori sta roba qua: ho fatto puntate da Barbara D’Urso su questa cosa e tutte le volte andavo a malavoglia”. La regina della televisione risponderà a questa chiara frecciatina? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.