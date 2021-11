Ricordate Alex Belli agli esordi della sua carriera? Oggi è ancora più bello e affascinante.

Alex Belli è sicuramente uno degli uomini più affascinanti e carismatici che lo showbiz italiano abbia mai conosciuto. Lo ricordate agli inizi della sua carriera? Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata ma lui continua ad essere bellissimo.

Alex Belli agli inizi di carriera

Alex Belli è un attore, fotografo e personaggio televisivo italiano, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ha preso parte in passato anche ad un altro reality, Temptation Island Vip nel quale ha partecipato come concorrente insieme alla compagna Delia Duran.

Classe 1982, Alex Belli è nato a Parma. Fin da piccolino ha coltivato la passione per la fotografia che ancora tutt’oggi è il suo più grande amore. Dopo il matrimonio turbolento con Katarina Raniakova e una relazione finita male con la modella Mila Suarez, oggi il fotografo è felice accanto a Delia Duran.

I due fanno coppia fissa da poco più di 3 anni e la scorsa estate si sono scambiati anche una promessa d’amore. La coppia spera di convolare presto a nozze dopo il divorzio definitivo di Alex dalla sua prima moglie. Intanto il fotografo e attore si sta godendo appieno la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Belli si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione alla soap opera di Canale 5 Centovetrine nella quale interpretava il ruolo di Jacopo Castelli. Bello, tenebroso, affascinante, l’attore è sempre stato un uomo dal carisma e fascino indiscusso. Lo ricordate agli inizi della sua carriera? Oggi è ancora più affascinante e bello di qualche anno fa.

Il gieffino ieri e oggi, come è cambiato

Con la sua voce naturalmente impostata, calda e avvolgente e con la sua bellezza indiscussa, il fotografo non passa di certo inosservato. Alto, occhi magnetici e fisico da atleta, il famoso fotografo e attore sembra una divinità.

Lo ricorderete sicuramente agli inizi della sua carriera, quando interpretava il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera Mediaset Centovetrine. Sono passati poco più di 10 anni dalla sua ultima apparizione nella soap di Canale 5 eppure il tempo per lui sembra essersi fermato.

Alex ieri come oggi è bellissimo. Quando recitava in Centovetrine aveva i capelli leggermente più corti e con delle ciocche dorate ma per il resto, non è cambiato affatto. Oggi è un uomo affascinante, con una bellezza matura che esalta ancora di più il suo carisma e il suo fascino.