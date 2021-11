Tina Cipollari, la storica e amatissima opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciata andare a un durissimo sfogo, ma non si è accorta di essere in onda. Il pubblico ha assistito a tutto, inutile dire che la conduttrice a anche tutto il resto dello studio si è divertito tantissimo.

Tina Cipollari è la protagonista indiscussa in ogni puntata di Uomini e Donne. Con la sua spontaneità e il suo modo di fare esplosivo non ci si annoia proprio mai. Ma a volte i colpi di scena che accadono all’interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, lasciano tutti senza parole.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Nel corso di tutti questi anni, abbiamo visto a Uomini e Donne varie sfuriate di Tina Cipollari. Con lei i colpi di scena e il divertimento non mancano proprio mai. Soprattutto se in studio c’è anche la sua acerrima nemica, Gemma Galgani.

La Cipollari, ormai la conosciamo tutti, anche chi non segue la trasmissione sa che è una donna esplosiva e molto impulsiva, dice quel che pensa anche se può apparire scorbutica o addirittura offensiva. Lei e la famosa dama torinese del parterre femminile non se le mandano di certo a dire e ogni volta le due si scontrano ferocemente.

Maria De Filippi, cerca spesso di intromettersi per farle calmare ma con loro è impossibile, infatti, durante una “semplice” puntata, l’opinionista di Uomini e Donne ha completamente perso le staffe, ma non si è accorta di essere in diretta: ecco cosa è accaduto.

L’opinionista di Uomini e Donne perde le staffe

Tina, non era presente in studio, ma ha deciso comunque di esserci, infatti, si trovava in collegamento da casa sua. Ad un certo punto arriva una telefonata che la fa letteralmente andare fuori di sé.

Maria De Filippi, curiosa di sapere cosa stava accadendo, ha chiesto alla regia di aprire l’audio e nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere l’opinionista perdere le staffe in quel modo.

La Cipollari, rossa dalla rabbia, ha gridato al telefono: “Basta o divento una bestia, va bene? Mi sono rotta il c….”. In studio Gianni Sperti e Maria De Filippi sono scoppiati in una grande risata, perché la grandiosa opinionista bionda non si era accorta di essere in onda, durante la sua pesante sfuriata. Una scena che è rimasta nella storia di Uomini e Donne.