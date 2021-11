Tina Cipollari ritrova l’amore con il famoso ex? La sua risposta social spiazza i fan. Vediamo cosa è successo.

Tina Cipollari in love? Si mormora da qualche giorno che la bella opinionista di Uomini e donne sia ritornata con un famoso ex. Qual è la verità? A svelarla è proprio la vamp romana.

Tina Cipollari al centro del gossip

Tina Cipollari non smette di far parlare di sé. La famosa opinionista di Uomini e donne da qualche giorno è al centro di gossip e pettegolezzi che riguardano la sua vita privata. Secondo alcuni rumors, la verace vamp sarebbe ritornata con il suo famoso ex compagno.

I due a quanto pare, si starebbero frequentando di nuovo, in segreto, cercando di non attirare l’attenzione e mantenendo un profilo piuttosto basso. Archiviata dunque la storia con il ristoratore Vincenzo, la pupilla di Maria De Filippi avrebbe ritrovato l’amore con un uomo del suo passato.

È davvero così? A rispondere a questa domanda è proprio la Cipollari che tramite i social ha fatto sentire la sua voce e ha chiarito una volta per tutte la situazione.

La replica social dell’opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari è ritornata con il suo famoso ex compagno? Secondo alcuni rumors che circolano da giorni, la vamp di Uomini e donne sarebbe ritornata dall’ex marito Kiko Nalli. Cosa c’è di vero dietro questo gossip? Secondo la Cipollari, nulla.

La verace romana ha deciso di rompere il silenzio e chiarire una volta per tutte la situazione incresciosa che si è venuta a creare. Attraverso il suo profilo Instagram, Tina Cipollari ha fatto sentire la sua voce pubblicando delle Instagram stories che hanno zittito il web.

L’amatissima opinionista ha smentito il gossip che la rivedrebbe di nuovo in coppia con l’ex marito Kiko Nalli. Nessun ritorno di fiamma tra loro, Tina lo ha ribadito chiaramente: lei e Kiko si vedono ma solo per via dei figli. Separati ormai da circa 4 anni, i due sono sereni così e non hanno intenzione di ritornare insieme.

Tina ha specificato che lei e l’hair stylist continuano a vedersi e anche frequentemente perché hanno 3 meravigliosi ragazzi da crescere insieme. Nonostante la separazione, l’ex coppia è rimasta in ottimi rapporti tanto che hanno deciso di non ricorrere a un giudice per stabilire giorni di visita o scadenza, i bambini godono della presenza di entrambi i genitori.

Gossip smentito dunque dalla vamp che dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli e la rottura con il ristoratore fiorentino Vincenzo, si proclama oggi single e non potrebbe essere più felice.