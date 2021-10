Tina Cipollari, mai vista in queste condizioni: è irriconoscibile

By

Tina Cipollari irriconoscibile. La famosa opinionista di Uomini e donne come non l’avete mai vista. Tutti i dettagli.

Mai vista Tina Cipollari in queste condizioni. La famosa vamp di Uomini e donne si presenta con un look inatteso. Ecco lo scatto che non vi aspettate.

Tina Cipollari irriconoscibile

Tina Cipollari è un volto noto e amatissimo del piccolo schermo. Da ormai tempo immemore è la famosissima opinionista di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che da ben 25 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani.

Forse non sapete che la Cipollari è stata la prima tronista di Uomini e donne ed è proprio in trasmissione che ha incontrato il suo futuro marito e papà dei suoi figli, il parrucchiere Kikò Nalli.

I due hanno avuto una relazione bellissima e un matrimonio molto lungo dal quale sono nati tre bambini, Gianluca, Mattias e Francesco. Dopo 13 anni di matrimonio, Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono separati nel 2018. I due continuano a rimanere però in ottimi rapporti.

Tina Cipollari è sempre stata una donna bellissima. Il tempo per lei sembra essersi fermato. Ma avete mai visto l’opinionista con un taglio e colore diverso da quello attuale? Ecco la foto che vi sorprenderà.

Lo scatto strabiliante dell’opinionista

Oggi siamo abituati a vedere Tina Cipollari sempre vestita elegantemente e con abiti che fasciano le sue forme sinuose. Il suo seno prorompente è spesso in bella vista. La donna adora truccarsi ma predilige da anni un make-up leggero che esalta i suoi lineamenti delicati e incorniciati da una cascata di biondi capelli.

Spunta però a sorpresa uno scatto inedito della famosa vamp che lascia tutti senza parole. Tina è irriconoscibile. Nella foto in questione, si vede la donna con un look meno eccentrico e stravagante del solito.

Il suo bellissimo viso è incorniciato da una chioma lunga e di colore ebano con una frangia che si poggia appena sopra i suoi meravigliosi occhi color nocciola. La Cipollari è bellissima. Ieri come oggi la famosa vamp di Uomini e donne è affascinante e il tempo per lei sembra non essere mai passato.

Qualche tempo fa l’opinionista è stata al centro di numerose polemiche per via di alcuni ritocchi estetici. In più occasioni, alcune donne del parterre femminile del dating show di Canale 5 l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia.

La vamp ha sempre negato i suoi ritocchini affermando che i suoi cambiamenti estetici sono dovuti semplicemente ad un aumento di peso. Oggi Tina continua a presenziare alla corte di Maria De Filippi. Con il suo carattere vivace e peperino, la Cipollari continua ad allietare il salotto dei sentimenti mariano.