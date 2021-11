Dopo il recente ricovero la Regina Elisabetta potrebbe ridurre sensibilmente il numero di apparizioni pubbliche per salvaguardare la sua salute.

Dopo il grande spavento che l’ha costretta al ricovero la Regina Elisabetta è tornata a mostrarsi in pubblico. Almeno per il momento, quindi, l’emergenza sembrerebbe rientrata e i suoi sudditi possono dormire sonni tranquilli. Nello specifico la nobile avrebbe incontrato nella sua dimora di Windsor il Capo di Stato maggiore della difesa, Sir Nick Carter.

La Regina Elisabetta è stata costretta a saltare alcuni impegni importanti

Dalla dimissione dall’ospedale, inoltre, questa è stata la prima visita che la Regina si è mostrata in pubblico. I medici, infatti, le avevano dato un periodo di riposo forzato che ha tenuto tutta la Gran Bretagna con il fiato sospeso. La donna, dunque, è stata costretta a saltare la Cop 26, la celebrazione del Remembrance Sunday Service e l’assemblea nazionale quinquennale della Chiesa d’Inghilterra.

La nobile circa un mese fa è stata costretta ad un ricovero

Per tranquillizzare la nazione, quindi, la Regina Elisabetta fece arrivare un suo messaggio al popolo tramite suo figlio Edoardo. Nella lettera, quindi, la nobile è sembrata quasi melodrammatica ripensando come siano passati 50 anni da quando lei ed il principe Filippo presero parte alla prima riunione del Sinodo generale. Il messaggio, quindi, si è chiuso con una frase colma di significato ossia: “Nessuno di noi può rallentare lo scorrere del tempo“.

Nonostante queste parole non abbiano fatto altro che allarmare ulteriormente il paese, solo pochi giorni dopo, come detto, la regina si è rifatta vedere in pubblico. A solo un mese di distanza dal ricovero, quindi, la sovrana di Buckingham Palace è pronta a riprendere in mano i suoi impegni anche se in maniera graduale.

Questa prima uscita, infatti, si è svolta nella sua dimora di Windsor come raccontato in precedenza. Parlando della salute della 95enne, per lei nulla di preoccupante se non dei dolori legati proprio all’età, insomma niente che un buon periodo di riposo non possa curare. Difficile dire, per il momento, se la Regina Elisabetta tornerà ai ritmi frenetici di prima o preferirà salvaguardarsi rinunciando ad alcuni dei prossimi impegni della sua lunghissima agenda.