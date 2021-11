Royal Family, paura per la regina Elisabetta | Apprensione nella casa reale

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale la regina Elisabetta è stata trasportata in elicottero nella sua residenza di Norfolk, nell’Inghilterra orientale.

A 95 anni, negli ultimi giorni, la regina Elisabetta d’Inghilterra ha fatto il suo primo volo in direzione Sandringham. Dopo il grande spavento dovuto al ricovero, quindi, la famiglia reale ha potuto riabbracciare la sua regina. Dimessa dall’ospedale la 95enne ha dovuto partecipare, seppur in forma virtuale, ad alcune riunioni per poi decidere di partire, come anticipato, alla volta di Norfolk.

Dopo 12 giorni di riposo la Regina Elisabetta è pronta per tornare a viaggiare

Proprio nella piccola cittadina dell’Inghilterra orientale, infatti, Elisabetta ha una delle sue proprietà preferite. Un viaggio in elicottero che è stato autorizzato anche dai medici che hanno avuto in cura la donna per queste settimane, obbligandola ad un riposo forzato. Questa, infatti, è stata la prima uscita da quando si recò al King Edward VII Hospital di Londra per alcuni accertamenti. Per la regina, dunque, è normale ci sia un pò di apprensione.

Stando ad alcune fonti ufficiali quest’ultima è stata molto felice di aver ottenuto il permesso dai medici per trascorrere il fine settimana lontano da Buckingham Palace. Elisabetta, inoltre, avrebbe deciso di passare nella ridente Norfolk anche le vacanze di Natale ospitando nella sua casa vacanze anche il resto della famiglia. Sono già iniziati, quindi, i preparativi per accogliere al meglio gli ospiti.

La regina non ci sarà il 13 per ricordare il Festival della Rimembranza

La salute della regina, quindi, non sarebbe più in pericolo. Solo qualche giorno fa, inoltre, è stata paparazzata mentre guidava la sua Jaguar nel parco del castello con il suo immancabile fazzoletto in testa. Ricordiamo come non solo per l’età che avanza, il 2021 è stato un anno particolarmente difficile per Elisabetta anche perché ha visto la perdita del principe Filippo. I due, quindi, sono stati costretti alla separazione dopo ben 73 anni di matrimonio.

LEGGI ANCHE —> Regina Elisabetta, lo stop dei medici: cosa sta succedendo davvero

LEGGI ANCHE —> È morto il Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta: aveva 99 anni

Come non citare, inoltre, le enormi difficoltà avute dall’Inghilterra a causa dell’emergenza covid. Fra gli appuntamenti a cui la regina darà forfeit a causa del riposo forzato anche quello del 13 novembre, ossia il Festival della Rimembranza. Questa giornata, per chi non lo sapesse, è dedicata alle vittime e ai veterani di guerra dei Paesi del Commonwealth.