Sophie Codegoni è un’ex tronista di Uomini e donne, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Questa nuova edizione si sta rivelando scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Tra i protagonisti di quest’anno c’è sicuramente Sophie, una vera e propria rivelazione. La ragazza si sta mettendo molto in discussione facendo conoscere ai telespettatori anche un lato inedito di lei, quello fragile e malinconico che non era mai uscito fuori.

La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, come ha confessato la stessa gieffina, la sta aiutando a riflettere e ad affrontare alcuni conflitti della sua vita privata che fino ad oggi la tormentavano, come il rapporto complicato con il suo papà.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip percepiscono un compenso per la loro partecipazione al famoso reality di Cinecittà. Il loro stipendio varia a seconda della loro fama. Sapete quanto guadagna la gieffina? Il cachet a lei corrisposto è davvero assurdo.

Sophie Codegoni come gli altri partecipanti del Grande Fratello Vip percepisce un compenso per la sua presenza nella casa più spiata d’Italia. Come abbiamo accennato poc’anzi, il cachet varia a seconda della popolarità e della fama del Vip in questione.

Sapete quanto guadagna l’ex tronista? La cifra è davvero pazzesca. Considerando che la giovane indossatrice dei brand di Chiara Ferragni si è fatta conoscere solo recentemente grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne come tronista e ora con il Grande Fratello, il cachet che le viene corrisposto non è affatto basso.

La bellissima gieffina guadagna ben 715 euro al giorno e quindi all’incirca 5000 euro a settimana! Considerando che il reality ha avuto inizio il 17 settembre e che sono già state trasmesse ben 18 puntate, possiamo senza dubbio affermare che l’ex tronista di Uomini e donne ha guadagnato già un bel po’ di soldini. Questa notizia che circolava sui social già da un po’ di tempo è stata confermata da alcune talpe vicine alla produzione.

Molti follower sono rimasti senza parole. Alcuni hanno affermato che per essere un personaggio ancora poco conosciuto, il suo cachet sia eccessivamente alto, un vero e proprio schiaffo alla miseria. Voi cosa ne pensate? Credete che il guadagno corrisposto alla giovane influencer sia fuori luogo?