Sophie Codegoni dà un ultimatum a Gianmaria: “è l’ultima volta che…”

Dopo il duro confronto con l’imprenditore Sophie Codegoni sarebbe scoppiata in lacrime andando a confidarsi con Manila Nazzaro e Jo Squillo.

Non sta andando come sperato da Gianmaria Antinolfi il suo rapporto con Sophie Codegoni. La ragazza, infatti, dopo aver ribadito di non provare alcun interesse amoroso verso Gianmaria ha rincarato la dose proprio nelle ultime ore. Antinolfi e Codegoni, infatti, si trovavano nel giardino della casa del Grande Fratello insieme agli altri concorrenti quando si sono messi a parlare fra di loro.

Sophie Codegoni ha ribadito come provi solo interesse fisico per l’uomo

Ad iniziare il discorso è stato proprio l’imprenditore, il quale si sarebbe avvicinato alla ex tronista con intento amichevole e scherzoso. Nello specifico Gianmaria avrebbe detto a Sophie di avere un regalo per lei dato che Soleil non l’ha accettato. Il tutto, quindi, si è consumato con una imitazione di un iguana da parte di Davide che la ragazza non ha affatto gradito. Da questo semplice scherzo, infatti, ne è nato un acceso diverbio sentimentale.

Sophie Codegoni si sarebbe detta stufa degli atteggiamenti dell’imprenditore, sottolineando come lei sia stata attratta puramente dal suo fisico e non dalla sua mente. Non solo, queste sono state le parole con cui la donna ha liquidato il ragazzo: “Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore.”

I due hanno promesso di non parlarsi più

Secondo quest’ultima, dunque, Antinolfi sarebbe stato persino incoerente. Sophie ha ribadito come lei non ha dubbi, non vuole Gianmaria nella sua vita e preferirebbe che l’uomo non gli rovinasse l’esperienza al Grande Fratello. Anche il ragazzo, ovviamente, si sarebbe risentito dell’accaduto arrivando a dire come questa è l’ultima volta che i due parlano. La Codegoni, stando alle parole dell’imprenditore, non avrebbe capito nulla di lui e che non ci sono strane strategie di conquista di mezzo.

Se Gianmaria è andato a sfogarsi con i suoi amici, Sophie è addirittura scoppiata in lacrime a causa della somiglianza fra questa situazione ed alcune sue esperienze passate. La ragazza, infatti, come ha detto a Jo e Manila, in un periodo della sua vita non è più riuscita a fidarsi di nessuno e non vuole che questo accada ancora una volta a causa di Antinolfi. Non solo, la ragazza è convinta che quest’ultimo stia cercando di ricreare un triangolo amoroso con lei al posto di Greta.