Soleil Sorge ha attaccato ancora una volta il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi raccontando come in realtà non sia ricco.

A fare da padroni in questa ventesima puntata del Grande Fratello Vip sono stati ancora una volta i due ex fidanzati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Fin dagli esordi di questa sesta edizione del reality show, infatti, i due non hanno fatto altro che litigare rinfacciandosi episodi di quando erano una coppia.

Soleil Sorge attualmente sarebbe fidanzata con un imprenditore siciliano

Dopo un apparente periodo di calma, quindi, i due sarebbero tornati a fare scintille con l’imprenditore napoletano che ha accusato la showgirl di prenderlo di mira. Soleil di pronta risposta avrebbe detto di non sopportarlo più. Un’opinione negativa su Antinolfi che si sarebbe diffusa a macchia d’olio a tutte le ragazze della casa più spiata d’Italia.

Gianmaria sarebbe stato diverse volte al centro di una polemica

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il conduttore del programma, Alfonso Signorini, che ha mostrato a Gianmaria un video riassuntivo che mostrava cosa ne pensavano gli altri concorrenti di lui. Al termine della visione però il ragazzo non si sarebbe lasciato scoraggiare dicendo come Soleil parli male di tutti riuscendo a pensare solo a se stessa.

Il presentatore, quindi, avrebbe deriso l’imprenditore chiedendogli come abbia fatto a conquistare Belen Rodriguez se all’interno della casa ha collezionato solo due di picche. L’uomo sorridendo avrebbe dato il merito alla fortuna ma anche in questo caso la gioia è durata poco.

Nella conversazione, infatti, si è infilata proprio Soleil che ha detto:

“Lui dice sempre che fa un sacco di regali alle sue donne, ma poi non è così li compra tutti all’outlet. Vuole vendersi come un grande riccone, però poi mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non va a cena fuori tutte le sere.”

Una rivelazione a dir poco sconcertante e che alimenta i dubbi sulla reale ricchezza di Gianmaria. Fortunatamente a salvargli la faccia ci ha pensato Katia Ricciarelli che avrebbe detto:

“Chi è donna veramente si dissocia“.

Insomma a quest’ultima sembra aver dato molto fastidio la frecciatina lanciata da Soleil e ha preferito prendere le distanze da simili ragionamenti.