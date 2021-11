Alfonso Signorini ha richiamato Gianmaria Antinolfi in confessionale per parlargli del suo vizietto di grattarsi troppo spesso.

E’ diventato immediatamente virale il video che ritrae Gianmaria Antinolfi grattarsi nelle parti intime per poi annusarsi le dita. Un gesto a dir poco imbarazzante che ha costretto il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ad intervenire. L’uomo, quindi, avrebbe richiamato l’imprenditore in confessionale per parlargli di questo suo piccolo vizietto.

Alfonso Signorini ha richiamato Antinolfi durante la diretta

Erano stati in molti da casa, inoltre, a notare come Gianmaria si grattasse spesso il fondoschiena. Per questo motivo il sospetto è che Antinolfi si sia completamente dimenticato delle telecamere in quelle frazioni di secondo, comportandosi come fosse solo in casa.

Gianmaria è stato fortemente criticato per il suo flirt con Sophie

Ovviamente al momento del richiamo di Signorini, il quale comunque non ha voluto specificare agli altri concorrenti dove Gianmaria si gratterebbe spesso, i membri della casa sono sembrati inorriditi. La più sorpresa, in senso negativo, è sembrata Sophie Codegoni la quale ha esclamato: “Ma come? Ma che fai co ‘ste mani?”.

Signorini, quindi, avrebbe richiamato il concorrente con questa frase: “Il bel tenebroso della casa si gratta un pò troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare”. Gianmaria, dal canto suo, sarebbe scoppiato a ridere negando tutto. Le risate, però, potrebbero aver tradito l’uomo dato che è sembrato molto nervoso al momento del richiamo.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Alfonso Signorini ferma tutto: “Chiamiamo la polizia”

Insomma questo episodio rischia di cancellare quanto di buono fatto dall’imprenditore nelle ultime settimane. L’uomo, infatti, da alcuni membri della casa non era ben visto e dopo questo di certo la situazione non migliorerà. Una vera doccia fredda considerando che anche Sophie, la quale in molte occasioni è sembrata quasi intima con lui, è rimasta schifata dalla rivelazione.

LEGGI ANCHE —> Alfonso Signorini furibondo sospende il programma: “Squalificatela subito”

Chissà, quindi, che questa scoperta non li allontani definitivamente ponendo così fine ad una delle coppie più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, infatti, come questi due, insieme a Soleil Sorge, avevano creato un vero e proprio triangolo amoroso culminato però con un nulla di fatto, almeno sin ora. Toccherà aspettare le prossime puntate, dunque, per scoprire come si evolverà il rapporto con la Codegoni.