Alfonso Signorini furibondo sospende il programma: “Squalificatela subito”

Alfonso Signorini si è messo in mezzo nel litigio fra Soleil Sorge e Ainett Stephens sullo scottante tema del politicamente corretto.

Nel corso del Grande Fratello Vip abbiamo potuto vedere come spesso e volentieri Alfonso Signorini si sia battuto contro il politicamente corretto. Il tema è stato centrale nel corso dell’episodio perché Soleil Sorge avrebbe rimproverato Ainett Stephens e Sami Youssef di urlare come scimmie. I due, quindi, avrebbero interpretato le parole dell’influencer come un insulto razziale.

Ainett Stephens è stata eliminata lo scorso 30 ottobre

Ricordiamo come già in passato per episodi simili il conduttore del programma ha preferito squalificare i concorrenti. Nonostante ciò sono diverse le opinioniste che si sono schierate in difesa della Sorge affermando come questo sia stato solamente un malinteso. Se da un lato l’idea di appoggiare Soleil è giusta per non crearne una polemica social, dall’altro lato accusare Ainett e Sami di essersela presa troppo risulta quasi surreale.

Alfonso Signorini avrebbe delle preferenze secondo i telespettatori

La ragazza, quindi, avrebbe provato a spiegarsi ma Alfonso Signorini ha preferito zittirla per evitare di ingigantire ancora di più, se possibile, il caso. “Dovete imparate a ragionare con la vostra testa, non inseguendo qualche like in più. Vuoi mettere in croce una persona per una cavolata che ha detto? Ma tu chi sei, oh! Soleil è stata profondamente irrispettosa e ha chiesto scusa: se si pente delle cose che dice, chi siamo noi per metterla in croce“.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Alfonso Signorini la annienta in diretta tv | Distrutta davanti a milioni di persone

Insomma il giornalista è sembrato ampiamente di parte e questo ha suscita le ire del popolo del web. Questa, infatti, non sarebbe la prima volta che Signorini chiude un occhio sugli sbagli di Soleil facendo sospettare a tutti di una sua possibile raccomandazione. Proprio nell’ultima diretta di ottobre, quindi, la Stephens è stata eliminata dalla trasmissione.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Miriana Trevisan brutalizzata: Alfonso Signorini ferma la diretta “Vergogna”

La Sorge non è l’unica che ha rischiato però una prematura eliminazione. Anche Nicola Pisu, infatti, sarebbe stato colto dalle telecamere mentre bestemmiava, ma anche in questo caso Signorini non ha scelto una linea dura. Dopo l’esperienza dello scorso anno in cui ci sono state diverse espulsioni, infatti, il conduttore ha voluto essere un pò più di manica larga in questa edizione.