Sophie Codegoni, avete mai visto la mamma? Più bella della figlia

E’ una delle cancorrenti del Grande Fratello che sta facendo parlare tanto negli ultimi giorni. Parliamo infatti proprio della bellissima Sophie Codegoni ex tronista di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni, avete mai visto la mamma?

La bellissima concorrente del Grande Fratello negli ultimi giorni sta facendo parlare di lei proprio per gli ultimi gossip e pettegolezzi sulla sua vita privata. In particolare parliamo infatti proprio della relazione che sta nascendo insieme a Ganmaria.

I due infatti hanno fatto discutere molto sulla loro relazione ma in realtà in questi giorni non è proprio in prima persona ad essere portata al centro del gossip ma lo è la mamma. La signora Valeria infatti è una bellissima donna dagli occhi magnetici e molto simile alla sua bellissima figlia.

Proprio nelle ultimi giorni pare infatti che Sophie si sia sfogata insieme ai suoi compagni di viaggio di una terribile vicenda che ha coinvolto lei e la mamma. Con una voce rotta dal pianto Sophie ha infatti confessato ai concorrenti che la sua adorata mamma ha avuto una relazione con una persona per niente tranquilla. Questa persona, secondo quanto riferito dalla concorrente, avrebbe avuto atteggiamenti molto aggressivi nei loro confronti fino ad arrivare ad una violenza evidente. La ragazza ha raccontato il tutto agli amici della casa, ma ha fatto davvero fatica a riaprire un capitolo cosi doloroso mai chiuso da tempo. Nonostnte ciò è riuscita ad esternare la sua paura e il suo dolore. La stessa mamma infatti ha voluto rassicurarla presentandosi in una delle puntate andate in onda.

Valeria Pasciuti, la bellissima mamma di Sophie

La mamma di Sphie infatti si è presentata all’interno della casa facendo un enorm sorpresa alla figlia. Lo scopo però era quello di congratularsi proprio con la sua bambina per avere finalmemente parlato di un dolore che le unisce più che mai. La stessa però ha anche voluto rassicurare la figlia che non tutti gli uomini sono cosi, cercando con parole dolci di invitarla ad essere più aperta con le persone senza pensare alle brutte esperienze del passato. Le due infatti come afferma la sua mamma sono legate da un forte amore reciproco che le terrà unite sempre.