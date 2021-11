Uovo immerso sulla ciotola, se rimane a galla buttalo subito

By

È comune chiedersi come sapere se un uovo è fresco o vecchio senza romperlo la fisica ci fornisce un trucco semplice.

Partendo dal presupposto che si tratta di un uovo che non mostra segni esterni di danneggiamento, sapere se un uovo è fresco è cosa semplice.

Come riconoscere se un uovo è fresco

Nonostante molti anni di ricerca, la domanda su quanto incida sulla salute il consumo di uova non è stata data risposta, e negli ultimi decenni ci sono numerosi studi osservazionali che mostrano risultati contrastanti: alcuni suggeriscono che l’assunzione moderata di uova è buona, mentre altri suggeriscono che potrebbe essere dannosa.

Le uova sono convenienti, il che le rende una fonte inesauribile di nutrimento per le famiglie con budget alimentari limitati. Molte persone che seguono diete popolari a basso contenuto di carboidrati, come il keto, fanno anche molto affidamento sulle uova nei loro piani alimentari.

Il problema, ovviamente, è il livello di colesterolo nel tuorlo, la parte gialla delle uova: un tuorlo d’uovo grande può produrre circa 185 milligrammi di colesterolo.

Il colesterolo è prodotto dal fegato. A volte il corpo di una persona può produrre troppo colesterolo, portando all’accumulo di placche cerose nei vasi sanguigni e in seguito a malattie cardiovascolari.

Trucco per scoprire se è fresco

Ci sono raccomandazioni che garantiscono che le uova consumate siano fresche, come controllare la data di scadenza o consumarlo prima di quattro settimane dalla data di deposizione, che è il tempo in cui rimane fresco. Ma se la data non è presente o illeggibile il trucco dell’acqua vi fornirà la “freschezza” dell’uovo che intendete consumare.

Se mettete le uova in una ciotola d’acqua e galleggiano significa che non sono in cattive condizioni, solo che sono più vecchie, se invece affondano significa che sono uova fresche.

LEGGI ANCHE —> Uova di gallina, non mangiarle mai se hanno scritto il numero 3

Le uova possono galleggiare o meno in questo test a causa della porosità dei loro gusci e dell’aria che li attraversa. Le uova fresche hanno meno aria, che le fa affondare; contrariamente alle “vecchie”.

Quindi se l’uovo galleggia sul filo dell’acqua conviene gettarlo via perché è troppo vecchio.