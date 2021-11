Uovo con tuorlo giallo o arancione, quale scegliere | Differenza abissale

By

I tuorli d’uovo variano ampiamente in termini di colore, e si possono diversificare dal giallo chiaro all’arancione scuro o addirittura al rosso.

In commercio si trovano uova piccole, medie e grandi. La scelta delle uova però non si basa solo sulle loro dimensioni, conviene scegliere le uova anche in base al colore del tuorlo.

Uovo con tuorlo giallo, cosa cambia

I tuorli d’uovo prendono il loro colore dai carotenoidi. I carotenoidi sono pigmenti vegetali responsabili dei rossi, e dell’arancione in alcune verdure e nella frutta. Quindi si comprende perché carote, zucca e peperoni rossi dolci sono particolarmente ricchi di carotenoidi..

Tuttavia i carotenoidi si trovano anche nelle piante verdi, perché i carotenoidi assorbono la luce per svolgere la fotosintesi e proteggere la pianta dalla luce solare. Il motivo per cui alcuni alberi diventano gialli e arancioni in autunno è perché puoi vedere il colore dei carotenoidi, mentre la clorofilla verde svanisce.

La dieta del pollo cambia il colore del tuorlo

La differenza che passa tra un uovo arancione e uno giallo dipende dal luogo in cui sono state allevate le galline.

Le galline che beccano naturalmente erba, insetti e semi sono nutrite meglio e producono tuorli più luminosi e di colore più arancione con un’alta percentuale di nutrienti e grassi sani.

Al contrario le galline allevate in fabbrica, che vivono in gabbie accatastate e si nutrono principalmente di mangime, tendono a produrre tuorli giallo pallido, il cui valore nutritivo è inferiore rispetto ai tuorli arancioni.

Inoltre il colore dei tuorli può avere un sapore diverso. Ci sono cuochi che assicurano che il sapore di un tuorlo dal colore intenso abbia un sapore migliore!

Quindi un tuorlo più arancione ci dice due cose: o che un pollo ha accesso a un prato all’aperto, dove si nutre di erbe e fiori ricchi di carotenoidi, o che alla sua dieta vengono aggiunti additivi.

Se vogliamo essere sicuri della loro bontà quando andiamo al supermercato, meglio leggere il codice di provenienza riportato sulla confezione che come primo numero deve riportare lo zero, segno che sta a indicare un uovo proveniente da allevamento biologico e galline allevate all’aperto.