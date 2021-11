Ospite a Che Tempo che fa Maria de Filippi ha raccontato perché ha iniziato a sedersi sulle scalette durante Uomini e Donne.

Chi segue Maria de Filippi avrà notato come spesso e volentieri, durante la trasmissione, preferisca sedersi sulle scalette riservate al pubblico piuttosto che su di una sedia o una poltrona. Un’abitudine a dir poco particolare che quest’oggi andremo a svelare com’è nata.

Maria de Filippi ha debuttato come conduttrice nel 1992

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la stessa moglie di Maurizio Costanzo, la quale ospitata da Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, ha rivelato le origini di questa “fissazione”.

“Ad Uomini e Donne faccio tre puntate in un pomeriggio e sono tanti minuti, non c’è una sedia, loro parlano e tu naturalmente staresti a sentire seduto. C’erano gli scalini e quindi mi sono seduta lì”.

Nessuna motivazione particolare, dunque, ma semplicemente dettata dalla mancanza di una vera e propria sedia riservata alla conduttrice. Da quelle prime esperienze Maria iniziò a trovare molto comodo dirigere il programma dalla gratinata e così è diventato uno dei suoi marchi di fabbrica.

Prima di entrare nel mondo dello spettacolo la donna lavorava come fattorina

Non solo però, la donna ha anche diverse altre abitudini che vanno contro tutto ciò che il modo giusto di fare televisione durante le trasmissioni come gli ha fatto notare lo stesso Fabio Fazio. Ad esempio Maria mangia delle caramelle, lascia pause e silenzi e non guarda neanche in camera come ha aggiunto lei stessa.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi è stata l’amante segreta per tanti anni: finalmente la verità

Spesso, inoltre, la conduttrice è stata beccata a fare avanti e indietro per lo studio. Proprio quest’ultimo vizietto, quindi, è stato al centro di un divertente montaggio mandato in onda dalla regia del programma. Nella clip vediamo la stessa Maria che spiega al pubblico come camminando si concentra di più.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi non sa proprio dirgli di no: ne ha sempre una tra le mani

Fra le tante rivelazioni fatte al suo collega, inoltre, ne troviamo una davvero particolare. Ancora oggi, infatti, Maria si porta a Uomini e Donne l’astuccio che utilizzava alle scuole medie, riciclandolo come porta caramelle. Non è raro, infatti, se facciamo attenzione, vederlo accanto alla conduttrice nei momenti in cui è seduta sulle gradinate.