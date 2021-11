Maria De Filippi è stata l’amante segreta per tanti anni: finalmente la verità

Ospite da Mara Venier, Maria De Filippi ha confessato di essere stata per diversi anni l’amante di Maurizio Costanzo.

Dopo due anni Mara Venier è finalmente riuscita ad intervistare a Domenica In la sua collega ed amica Maria De Filippi. Durante il programma, dunque, la conduttrice di Amici ha risposto a diverse domande riguardo la sua vita, non nascondendosi neanche su quelle più personali. Nello specifico uno degli argomenti che ha destato maggior interesse riguarda la sua relazione con Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi ha confessato di aver passato una brutta nottata

I due vip, infatti, avrebbero iniziato la loro relazione amorosa quando Costanzo era già impegnato con un altra persona. In una delle sere in cui i due amanti erano a telefono, infatti, furono scoperti dalla compagna dell’uomo. La situazione, dunque, degenerò a tal punto da obbligare la madre della De Filippi a prendere le sue difese. “Io lo avevo chiamato al telefono quella sera e lui aveva una specie di duplex e quindi ci ritrovammo al telefono in tre. Io sentii la voce di lei dire a Maurizio se metti giù parliamo un secondo“.

Insomma un inizio di relazione a dir poco problematico per quella che oggi è una delle coppie più salde e longeve del mondo dello spettacolo. I due conduttori, infatti, avrebbero da poco festeggiato i 25 anni di matrimonio, ossia le nozze d’argento. Come detto però la loro relazione non nacque proprio sotto una buona stella con il giornalista che all’epoca era sposato con Marta Flavi.

Maurizio Costanzo era già sposato con Marta Flavi

Il matrimonio, in questo caso, durò solo pochi anni ma le cose sembravano andare male prima ancora che arrivasse la De Filippi. Il momento peggiore però è sicuramente quello della telefonata che abbiamo riportato, ossia quando Marta iniziò a sospettare del possibile tradimento subito da Costanzo. Maria, infatti, come ha confessato a Mara Venier, ha passato una notte orribile dopo che sono stati scoperti a parlare al telefono

L’auguro della conduttrice di C’è Posta per Te era che Maurizio confessasse tutto alla moglie e trovasse di conseguenza il coraggio per porre fine a quella relazione. Fortunatamente per la coppia, quindi, tutto si è risolto per il meglio, ed oggi sono più uniti che mai.