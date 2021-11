Gf Vip 6, Soleil Sorge lo fa mentre tutti dormono: “Manda via energia negativa”

Durante la notte, mentre gli altri coinquilini della sua camera dormivano, Soleil Sorge si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato alle telecamere. Vediamo di cosa si tratta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge non riesce a fare a meno di essere protagonista di questa edizione del Gf Vip.

Soleil Sorge: è proprio lei la regina di questo GfVip?

La giovane influencer 27 enne Soleil Sorge non può fare a meno che mettersi sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia. Vuoi per il suo carattere forte, vuoi per la sua ex storia con un altro concorrente della casa, il pubblico sta imparando ad amarla e non fa altro che parlare di lei. Basti pensare alla vicenda che l’ha vista coinvolta con una recente uscita dalla casa ovvero Raffaella Fico. Quest’ultima, ha promesso di portarla in tribunale per un’offesa gratuita ricevuta e reiterata da parte di Soleil Sorge.

Una ragazza piena di energia che, nemmeno mentre gli altri concorrenti dormono, ha tempo per catturare l’attenzione delle telecamere. Un episodio lampante, ad esempio, risale a qualche ora fa. La Sorge, per sbaglio, si è seduta su un bicchiere di vetro rompendolo. Subito sono accorsi altri concorrenti tra cui Alex Belli e Gianmaria che hanno dovuto toglierle i pezzi di vetro. Il Grande Fratello ha persino spostato le telecamere evitando di inquadrare per intero l’accaduto.

Per l’influencer c’è troppa energia negativa

L’ex corteggiatrice dorme nella camera quadrimoniale. Con lei Davide Silvestri ed Alex Belli. Proprio al seducente attore, la ragazza si starebbe avvicinando molto. Durante una serata di festa, i due si sono baciati facendo finta di recitare in un film romantico. Che sia tutta una strategia per conquistare blocchi in prima serata oppure che stia scoccando davvero la scintilla?

In ogni caso, Soleil non sente che in casa ci sia molta energia positiva. Tanto che, mentre tutti gli altri concorrenti dormono, in particolare i suoi coinquilini di camera, lei si presta a strani rituali per allontanare le energie negative. Le telecamere hanno inquadrato l’influencer mentre, distesa nel suo letto, compiva un gesto con le mani e le braccia, ruotandole ritmicamente, in un movimento circolare.

Intanto, la ventisettenne ha pronunciato delle parole molto dure nei confronti di Gianmaria. Tanto che, i sostenitori del Vip hanno chiesto che vengano presi nei confronti della Sorge dei provvedimenti disciplinari.