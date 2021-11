Banane, la buccia si mangia ed è buonissima | Morbida e zuccherina la nuova tipologia

Mangiamo la polpa delle banane in modi diversi tagliate a fette o in un frullato, ma la buccia finisce sempre nella spazzatura.

Anche se può sembrare strano, la buccia delle banane è ricco di fibre, vitamine (soprattutto il complesso B) e ha anche la sua dose di Potassio e Zinco.

Banane, la buccia è buonissima

Quanti di noi mangiando le banane eliminano anche quei fastidiosi fili che corrono da un capo all’altro di tutte le banane! La maggior parte di noi li rimuove prima di assaggiare il frutto, tuttavia apparentemente, rimuovere i fili ci fa perdere anche le vitamine che condensano.

Lo sviluppo della banana è possibile solo grazie a quei tubi conduttivi chiamati “fasci di floema”, attraverso i quali circolano i nutrienti organici. I tubi liberiani, altro nome con cui sono anche conosciuti, trasportano i nutrienti che la pianta estrae dal terreno. In breve, agiscono come ‘vene’ o ‘arterie’ del frutto.

Se i nutrienti non sono stati ancora distribuiti uniformemente dal frutto, i fasci di floema rimangono più stretti, e quindi la banana non è matura. Con i pezzi maturi o troppo maturi, invece, si tolgono più facilmente. Quindi questi fili hanno più fibre, quindi potrebbero anche essere benefici per il nostro corpo. Ma non è l’unica parte insolita della banana che dovremmo mangiare…c’è anche la buccia.

Un nuovo tipo di banana

Potremmo includere anche la buccia nella nostra dieta perché, contrariamente alla credenza popolare, non è dannosa. Infatti, secondo alcuni studi, la buccia di banana contiene polifenoli e carotenoidi, molto benefici grazie al loro potere antiossidante; oltre alle vitamine B6 e B12, minerali come magnesio e potassio; fibre e proteine.

Di norma i banani crescono a temperature di circa 27 °C, tuttavia nel sud del Giappone sun azienda la D&T Farms, nella prefettura di Okayama, conserva le piante congelate a -60 °C, per poi ripiantarle in ambienti a 27 °C.

In seguito a questo modo di coltivazione i banani crescono molto rapidamente. Tuttavia grazie a questa grande differenza di temperatura e la crescita veloce, la banana cresce con una buccia morbida, sottile, dolce, piacevole da mangiare anche se non matura interamente.

LEGGI ANCHE —> Banane, ecco perché dovresti acquistarle sempre singole e mai l’intero casco

Si tratta di una tecnica denominata “freeze thaw awakening” (tradotto starebbe per “congelare, scongelare, risvegliare”). La banana “Mongee” è venduta in alcuni negozi ad Okayama, a circa 4,8 euro a banana.

La coltivazione di queste banane non subisce trattamenti di pesticidi la Mongee è più piccola delle banane comuni, e il suo sapore ricorda quello dell’ananas.

LEGGI ANCHE —> Mangiare la punta della banana è così pericoloso come dicono?