Mangiare la punta della banana è così pericoloso come dicono?

La credenza popolare che mangiare la punta della banana sia nociva per la salute va avanti da diversi anni, vediamo, invece, cosa ne pensa la scienza.

Una delle credenze antiche sopravvissute fino ad oggi riguarda la punta della banana. Per anni, infatti, tutti sono stati convinti come ingerirla possa essere nocivo per il nostro corpo. Questa superstizione, dunque, nasce a causa della posizione della “testa”, ossia spesso e volentieri legata al casco di banane e per questo motivo risulta vittima dell’imbrunimento dell’apice calicino del fiore.

La banana è il secondo frutto più consumato al mondo

Detto in parole povere questo processo fa sì che il gambo del fiore, il quale si trova all’estremità e spesso cade dopo la raccolta del frutto, resti attaccato alla banana. Da individuare sarà molto semplice dato che si tratta di un unico punto nero. Inoltre, in alcuni casi, quest’ultimo potrebbe persino essersi espanso al resto della banana. Non c’è da preoccuparsi però questo non significa che la banana sia stata attaccata da parassiti o da sostanze nocive. La trasformazione, infatti, dipenderà solamente dal numero di enzimi presenti.

Non c’è nessuna prova che la punta del frutto provochi danni al nostro organismo

Molto probabile, quindi, che la credenza che mangiare la punta della banana faccia male nasca proprio da questo annerimento che la contraddistingue. Non lasciatevi scoraggiare, dunque, questa, come detto, è solo una diceria, le banane fanno bene eccome per il nostro corpo e quindi devono esserci nella dieta di ognuno di noi. Inoltre, il frutto giallo è il secondo più consumato del pianeta, dietro solo alla mela, di conseguenza, se fosse vero che mangiarle farebbe male avremmo avuto diversi testimoni e prove ma così non è.

L’unica contro indicazione legata al consumo delle banane riguarda le persone affette da obesità e/ o diabetiche. Il frutto, infatti, ha elevati livelli di zucchero al suo interno e per questo motivo deve essere consumata con attenzione, senza strafare. Inoltre, anche chi soffre di ulcera gastroduodenale dovrà fare le dovute attenzioni riguardo il consumo delle banane. Infine non dimentichiamo come la banana sia ricca di potassio, minerale che ci consente il corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare.