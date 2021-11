Banane, ecco perché dovresti acquistarle sempre singole e mai l’intero casco

By

Essendo un frutto così quotidiano, tendiamo a prestare pochissima attenzione alle banane.

Bastano però poche indicazioni per scegliere quelle più adatte a noi in base alle nostre abitudini di consumo.

Banane, perché preferirle e come

A differenza delle ciliegie, dell’uva o delle fragole, non esiste una stagione specifica in cui le banane sono al loro meglio. La chiave, quindi, per mettere le migliori nel nostro cestino sta esclusivamente nella buona selezione che ne facciamo al fruttivendolo o al supermercato.

Fonte eccezionale di potassio, le banane ci forniscono un nutriente fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso. L’uso più famoso di questo minerale è quello di prevenire la comparsa di crampi, motivo per cui di solito vediamo alcuni atleti, come i tennisti, prendere un pezzo di questo frutto durante le pause.

Colore, dimensione, segni sulla buccia… sono tanti i consigli offerti per distinguere le banane più gustose.

Il componente principale della banana è l’ acqua.

– Hanno un alto contenuto di carboidrati , essendo uno dei frutti con un più alto potere calorico. Al contrario, è povero di proteine ​​e lipidi.

– Tra le vitamine possiamo trovare quelle di tipo A e B, come B2, B3 e B6 e l’acido folico. In misura minore, contiene vitamina C e piccole quantità di vitamina E.

– I minerali più importanti sono il potassio e il magnesio. Essendo ricco di potassio e povero di sodio, è un frutto adatto per l’ ipertensione.

– Ha un alto apporto di fibra solubile che aiuta a regolare il livello di colesterolo nel sangue. È efficace nell’alleviare vari tipi di reumatismi e gotta.

– Il frutto maturo è abbastanza digeribile il che lo rende consigliato in caso di malattie gastrointestinali come la diarrea, anche per le ulcere. Fate attenzione perché acerbo può essere indigesto.

Scegliere il casco o singolo frutto?

Al mercato possiamo trovarci a scegliere tra acquistare un piccolo casco di banane o una banana singola. Optando nella scelta di un casco avremmo la garanzia che le banane si conserveranno più a lungo. Tuttavia questa scelta fa si che spesso rimangano sugli scaffali singole banane creando un ingente spreco alimentare.

Pe ovviare a questo spreco possiamo acquistare più spesso banane singole e ovviare al suo deperimento avvolgendo la parte dell’attaccatura con un panno di cotone in cera d’api o un pezzetto di pellicola trasparente.