Vetri box doccia, come pulirli velocemente e facilmente

Mantenere l’igiene del bagno compreso i vetri box doccia è importante, non solo per l’estetica ma anche per prendersi cura della propria salute.

I vetri dei box doccia sono uno gli elementi più brillanti del bagno, ma non resistono a lungo immacolati perché accumulano facilmente lo sporco.

Come pulire i vetri box doccia facilmente

I residui di calcare nell’acqua e i residui di sapone si attaccano alla superficie e le danno un aspetto opaco e trascurato. Inoltre, mantenere il vostro bagno igienico è importante non solo per la vostra immagine, ma anche per la salute vostra e della vostra famiglia.

Tuttavia, fare in modo che i vetri del bagno appaia come nei cataloghi non è un processo così complicato se si seguono alcuni passi.

Se avete i pannelli del box doccia in plastica nel vostro bagno, noterete quanto poco tempo dura la sua lucentezza. La plastica si sporca più velocemente del vetro, quindi è necessario prendere in mano la situazione e pulirla almeno una volta alla settimana.

Una miscela consiste nel preparare uno spray con un po’ di ammoniaca, alcol e acqua e spruzzare sia la superficie che le guide. Poi pulire con un panno umido. Indossare guanti e una maschera quando si spruzza per evitare qualsiasi tipo di reazione.

Non tutti però amano usare l’ammoniaca e l’alcol, perché non gradiscono l’odore, per soddisfare gli olfatti più sensibili esiste un metodo tutto naturale.

Soluzione casalinga e veloce

La ricetta che segue ha come ingredienti base qualcosa che è presente in ogni casa: l’aceto. Riguardo l’aceto viene impiegato di frequente per le pulizie in casa. Grazie alle sue proprietà, possiamo lucidare quasi tutte le superfici compresi gli elettrodomestici in breve tempo.

LEGGI ANCHE —> Come pulire i pavimenti naturalmente | Zero detersivi

LEGGI ANCHE —> Water vecchio e sporco, basta un bicchiere per farlo tornare nuovo

In questo caso non ci limiteremo a spruzzarlo sulle aree da pulire, prima di tutto dobbiamo scaldare l’aceto insieme a un po’ d’acqua e lasciare che il composto arrivi a bollore. Solo in seguito lo impiegheremo per pulire tra le altri parti del bagno, compreso il nostro box doccia, l’aceto caldo ci risparmierà ore di lavoro e non inquineremo l’ambiente!