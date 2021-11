Water vecchio e sporco, basta un bicchiere per farlo tornare nuovo

Sono in molti a lamentarsi come spesso pulire il water sia davvero difficoltoso ma con questo metodo riusciremo in poco tempo a farlo tornare come nuovo.

Una delle zone più difficili da pulire in casa è senza dubbio il bagno e nello specifico il water. Molti, infatti, si lamentano come nonostante l’utilizzo di diversi prodotti, il risultato non è mai soddisfacente. Aloni gialli e righe grigie, infatti, sono macchie ostinate da levar via ma, come andremo a vedere, un modo semplice c’è.

Con l’aiuto dell’acido nitrico e del detersivo per i piatti saremo in grado di rendere il nostro water come nuovo

A complicarci la vita sarebbe la presenza di calcare e sporco ostinato che col tempo si annida nel nostro water e diventano tracce che difficilmente riusciremo a far scomparire con i prodotti convenzionali. Dopo aver passato quasi un’ora non vedere i risultati del proprio lavoro può essere scoraggiante.

Queste soluzioni saranno utili anche con le macchie più ostinate

Andiamo a vedere, quindi, come rendere il nostro WC bianco e splendente come appena comprato in appena 10 minuti. Non solo, ovviamente questo prodotto potrà essere utilizzato per pulire anche altre zone della casa. Per ottenere “la formula perfetta” adatta a togliere di mezzo il calcare dovremo mescolare 100 gr di acido citrico con 20 gr di detersivo per piatti.

Dopo aver mescolato con cura versiamo pure il contenuto all’interno del nostro water lasciandolo agire per qualche minuto per poi tirare lo sciacquone. A quel punto l’acido citrico riuscirà a spazzare via il calcare liberandoci da quelle fastidiose incrostazioni che non riuscivamo a pulire. Per le macchie gialle, invece, proveremo ad usare un altro metodo molto efficace per pulire il water.

In questo caso, quindi, potremo unire il bicarbonato a qualche goccia di limone per ottenere un composto dall’incredibile potere sbiancante. Insomma con queste due opzioni dovremo essere in grado di mantenere pulito il nostro bagno per molto tempo. Inoltre i prodotti utili a creare questi composti sono molto facili da recuperare e potremo provarli fin da subito durante le prossime pulizie. Come detto, inoltre, potremo usare lo stesso metodo per rendere di nuovo splendente il lavandino, la doccia ed il resto del nostro bagno.