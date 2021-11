Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 6. E’ sbarcata nel piccolo schermo giovanissima, come tronista di Uomini e Donne. Aveva appena 18 anni, ma la sua maturità e il suo carattere forte l’hanno resa un volto molto amato nel mondo dello spettacolo.

Sin dai suoi esordi a Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha dimostrato di essere una donna forte, senza peli sulla lingua e che non le manda di certo a dire. Poche persone della sua età sono così mature, infatti, in molti sospettano che non abbia detto la verità: scopriamo di più.

Sophie Codegoni, quanti anni ha veramente?

Sophie Codegoni, con la sua potente personalità ha scombussolato senza dubbio moltissimi concorrenti. Lei è un uragano infrenabile, sempre pronta a regalare dinamiche divertenti per i fan del reality, infatti, con lei non ci si annoia mai.

Oltre ad essere esplosiva, è anche bellissima e l’ha subito notato il noto imprenditore campano, Gianmaria Antinolfi. Tra i due c’è stata sin dall’inizio una forte intesa, ma anche tante incomprensioni.

Entrambi si sono scambiati diverse accuse come quella di creare teatrini studiati a tavolino, appunto, per far parlare di loro. Inoltre, alcuni sostengono che la Codegoni abbia mentito su una questione molto importante, ovvero l’età. Si tratta di una polemica nata proprio sul web: scopriamo tutta la verità.

La vera età della gieffina

Nonostante le varie discussioni con Soleil e Gianmaria, Sophie riesce a farsi amare dal pubblico a casa. Ricordiamo che durante Uomini e Donne, ha rifiutato più di 400 ragazzi. Un record in assoluto, ma ogni volta ha sempre avuto molta sensibilità e tatto nel dare due di picche ai numerosi corteggiatori e tutto questo a soli 18 anni. E’ passato un anno e ora la 19enne si trova al Grande Fratello Vip.

Già al tempo si vociferava che Sophie Codegoni avesse mentito sulla sua età. Tutto è iniziato quando il sito Very Inutil Peolpe trovò un vecchio profilo Facebook della ragazza, in cui aveva scritto di essere nata a dicembre del 2000. In poche parole, la gieffina attualmente potrebbe avere 21 anni e non 19 come ha rivelato lei. Su questo discorso, si è espressa anche la mamma della Codegoni che ha confermato le parole di sua figlia.