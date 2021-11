Soleil Stasi, com’era prima dei ritocchini? Diversissima da ora

Avete mai visto l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ai suoi esordi in tv? Non ci crederete mai, ma Soleil Stasi è davvero cambiata: merito dei ritocchini? scopriamo di più.

Nel 2017 ha partecipato al dating show di Canale 5, Uomini e Donne, per corteggiare il famoso tronista Luca Onestini. Oggi la vediamo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip ed è totalmente cambiata. Una trasformazione che ha sconvolto proprio tutti e che nessuno si sarebbe mai aspettato: facciamo un confronto con la vecchia e la nuova Soleil Stasi.

Soleil Stasi, ai suoi esordi

Soleil Sorge, è la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sicuramente non tutti la conoscono, ma gli appassionati la ricorderanno a Miss Italia nel 2014 e poi nel 2017 nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Nel corso di tutti questi anni ha partecipato anche a diversi salotti televisivi come opinionista. Ma il GF Vip non è l’unico reality che ha fatto, infatti, ha dimostrato di essere una vera leader anche a L’Isola dei Famosi nel 2019 ha preso parte a Pechino Express con la madre Wendy Kay.

LEGGI ANCHE –> Soleil, quanto guadagna al GF Vip? Non ci crederai in 1 sola settimana

In tutti questi anni è cambiata moltissimo, infatti, se facciamo un confronto con le foto del passato con quelle attuali, possiamo notare alcune modifiche che però non ha né confermato e né smentito. Ma dobbiamo precisare che Soleil è sempre stata una bellissima ragazza: scopriamo di più sul suo incredibile cambiamento.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, Raffaella Fico svela un retroscena su Alex Belli e Soleil: impensabile

Com’era prima dei ritocchini

Durante alcuni periodi della sua vita, Soleil si è divertita a giocare con le tinte, addirittura in passato ha sfoggiato dei capelli rosa. Attualmente è rimasta fedele al suo biondo naturale, proprio come l’abbiamo sempre conosciuta. Lei, come ogni personaggio dello spettacolo, tiene molto al suo aspetto esteriore e cerca sempre di essere al top. Per non parlare del suo corpo da urlo.

Ma secondo alcuni, Soleil sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica, in particolare sulla bocca. Invece, per quanto riguarda il seno, è il suo naturale. Spesso Alex Belli, anche lui attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ironizza sulle dimensioni del suo decolleté e ovviamente lei non si offende, anzi, ama prendersi in giro e scherzare con molta leggerezza. Proprio per questo il pubblico la ama follemente.