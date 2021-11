By

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non finiscono mai, soprattutto se parliamo dell’esplosiva e imprevedibile Soleil Stasi. Sapete chi è il suo misterioso fidanzato? non ci crederete mai.

Solei Sorge, è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In questi ultimi mesi, è stata coinvolta in diverse dinamiche, soprattutto per l’avvicinamento al bellissimo attore Alex Belli.

Ma alcune indiscrezioni rivelerebbero che l’italo americana sia fidanzata e ad aspettarla fuori ci sarebbe un ragazzo super affascinante e molto ricco. Volete scoprire di chi si tratta? non crederete ai vostri occhi.

Soleil Stasi, vita privata

Soleil Sorge è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Bellissima, pungente e sempre con la battuta pronta. Tutti la conosciamo per essere stata la corteggiatrice e la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne. Dopo la trasmissione di Maria De Filippi, è stata al centro dell’attenzione per la rottura con il tronista durante il GF Vip e anche per alcuni flirt con personaggi importanti.

Ricordiamo la storia con Marco Cartasegna e quando durante l’Isola dei Famosi ha conosciuta Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. Soleil, nel corso delle scorse puntate ha raccontato che il suo primo amore si chiamava Kevin ma è scomparso prematuramente per overdose: “Non riuscivo a farmene una ragione, è stato un grande dolore e io pero piccola. Ho sofferto tanto nella vita e in amore sono molto sfortunata”.

Un terribile dramma che l’ha sconvolta terribilmente. Ma non ha perso la voglia di innamorarsi, infatti, secondo alcuni rumor, ad aspettarla fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’è un bellissimo giovane: scopriamo di chi si tratta.

Chi è il fidanzato misterioso della gieffina?

Recentemente, sono volati tre striscioni aerei per Soleil Stasi e non sono passati di certo inosservati. Secondo alcuni il mittente è proprio il suo misterioso fidanzato, soprannominato “Superman”, dato che la gieffina non ha mai rivelato il nome del ragazzo.

Nei tre messaggi c’era scritto:

“Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3” , “Amore che tutto divora distrugge e perdona” e infine “Connessi sempre, oltre ogni cosa”.

Dopo questa bellissima dichiarazione Soleil, non ha potuto trattenere l’emozione.

Nel frattempo è spuntato il nome di un giovane ragazzo, si tratta di Domingo Nicolas Pichardo Carlo. Di lui non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è un noto imprenditore sempre in giro per il mondo. Sarà lui? Entrambi non hanno né confermato o smentito questo scoop.