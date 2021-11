Il padre di Rossano Rubicondi è stato ospite da Maria Venier a Domenica In dove ha raccontato come non parlasse con il figlio da diverso tempo.

Lo scorso 7 novembre Claudio, il padre del compianto Rossano Rubicondi, è stato invitato nello studio di Domenica In. Con lui ci sarebbe dovuta essere anche sua moglie Rosa che però all’ultimo momento ha preferito dare forfait, forse troppo emotiva per apparire dinanzi alle telecamere. Nel corso dello show condotto da Mara Venier, quindi, abbiamo visto Claudio raccontare del difficile rapporto con suo figlio.

Rossano Rubicondi sarebbe deceduto in seguito ad una malattia

Come ha rivelato l’uomo, quindi, lui e Rossano Rubicondi non si sentiva da parecchio tempo. Suo padre, inoltre, ha confidato come il ragazzo volesse sempre emulare i suoi fratelli più grandi. Claudio, inoltre, ha confessato come la volontà dell’attore era quella di trasferirsi a New York per fuggire via da una delusione amorosa.

L’attore è deceduto all’interno della sua abitazione di New York

Il padre del conduttore televisivo, quindi, ha svelato il motivo del litigio che li ha tenuti lontani per oltre un anno. Tutto è iniziato quando l’uomo decise di comprare una nuova casa:

“Aveva promesso di aiutarmi a pagare il mutuo che avevo acceso sulla casa di famiglia, ma poi non ha mantenuto la sua promessa. Allora gli ho detto che era un buffone.”

Nonostante alla fine i due si siano chiariti dopo il trasferimento di Rossano negli Stati Uniti, il rapporto con i genitori ha fatto fatica a sopravvivere. Claudio, infatti, ha raccontato a Mara come ormai chiamava casa sempre più di rado ed anche per questo motivo lui e sua moglie non fossero a conoscenza della malattia che affliggeva l’attore.

Infine, i due hanno raccontato persino il momento in cui hanno appreso della scomparsa del figlio. Rosa, la madre di Rubicondi, quindi, ha visto suo marito iniziare a prendersi a schiaffi mentre era a telefono lasciandosi andare ad un flebile: “Rossano non c’è più“. A quasi un mese dalla scomparsa dell’attore, quindi, i genitori hanno trovato il coraggio di raccontare il loro dolore, una sofferenza che nessuno di noi può lontanamente immaginare.