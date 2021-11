Rossano Rubicondi morto, le ultime parole prima di morire | Non avevamo capito nulla

By

Emergono dettagli inediti, rivelazioni choc sulle ultime ore di vita di Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump.

La sua morte continua a far discutere, crea sgomento e perplessità ai suoi genitori, ai molti amici e personaggi che lo conoscevano e che non sapevano nulla della sua malattia.

Rossano si trovava solo nel suo appartamento. “E’ scivolato nella doccia, poi si è trascinato per 6 metri verso il telefono per chiamare e chiedere aiuto” ha rivelato l’inviata a New York di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso.

In trasmissione è intervenuta anche l’attrice Linda Batista, l’ex di Rubicondi: “Sono sconvolta, non sapevo nulla della sua malattia. Amava troppo la vita, lo conoscevo bene. E’ impossibile che abbia rinunciato a curarsi”.

Rossano Rubicondi era stanco di combattere per la malattia

“Era stanco di lottare” ha raccontato a Pomeriggio 5 l’amico Silvio Sardi, testimone di nozze di Rossano Rubicondi al matrimonio con Ivana Trump. Sardi aveva appreso che stava male all’inizio di questa estate. “L’ho contattato dicendogli di venire in Italia. Ti aiuto, combattiamo insieme questa bestia“. Rubicondi gli ha risposto con un messaggio su WhatsApp. “Sono stanco di combattere“. Con queste parole l’ha bloccato. Non si sentivano da 2 anni, l’ultima volta aveva visto Rossano ad una festa di Venezia, a settembre 2019.

Rubicondi è morto lo scorso 29 ottobre, aveva 49 anni. In seguito, è stato scoperto che l’attore era affetto da un melanoma alla pelle: aveva sottovalutato quella macchia sulla pelle, all’inizio.

“Inizialmente, pensava non fosse nulla di grave. Quando ha saputo di essere al 4° stadio con metastasi diffuse ovunque, in un primo momento ha pensato di farcela, poi mi ha scritto di non avere più voglia di combattere”

ha spiegato l’amico Silvio Sardi.

Rubicondi non voleva sottoporsi alla chemioterapia

L’ex moglie Ivana Trump ha riferito che Rubicondi non voleva sottoporsi alla chemioterapia ed aveva deciso di curarsi con metodi alternativi, cure complementari. Probabilmente, una di queste cure ha causato il blocco dei polmoni, l’embolia: è ciò che ipotizza Massimo Gargia, amico di Ivana Trump. Si è rotta una vena del polmone, Rossano ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto.

Sabato 6 novembre alle 12.00 (ora locale a Manhattan) sono stati celebrati i funerali; per Rubicondi è stata allestita la camera ardente delle celebrità di Hollywood che ha visto le spoglie di star come Rodolfo Valentino, Jackie Kennedy Onassis e Judy Garland. L’attore e modello aveva espresso la volontà di essere cremato: le ceneri saranno divise a metà tra i genitori di Rossano e l’ex moglie Ivana Trump, che si è presa cura di lui fino alla fine.