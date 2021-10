Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, l’inedito racconto: “Lei aveva solo 16 anni”

Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo si conobbero nel 2002 quando il cantante propose alla ragazza, ancora 16enne all’epoca, di lavorare ad una canzone insieme.

Nonostante la relazione fra i due sia ormai terminata, ancora oggi emergono nuovi dettagli sulla storia d’amore consumata fra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo. I due, infatti, dopo un lungo tira e molla hanno preso strade separate con il cantante che avrebbe persino già instaurato una nuova relazione. Non solo, D’Alessio, infatti, da questa storia d’amore, avrà il suo quinto figlio.

Anna Tatangelo, Gigi è un “ex compagno”

La sua nuova compagna, Denise Esposito, all’epoca suscitò non poco scalpore dato che è di ben 24 anni più giovane dell’uomo. La notizia della gravidanza di quest’ultima, inoltre, è arrivata persino alla Tatangelo la quale a Verissimo ha dichiarato come lei e suo figlio abbiano saputo della novità direttamente dai giornali. Inoltre ha stupito come durante nell’intervista condotta da Silvia Toffanin l’artista non abbia mai nominato direttamente Gigi D’Alessio definendolo spesso e volentieri come “il mio ex compagno“.

Anche quest’ultima però, dopo molti dubbi ed incertezze, è riuscita a ritrovare la serenità grazie ad una nuova relazione. Da circa un anno, infatti, Anna Tatangelo frequenta Livio Cori, un rapper napoletano di 31 anni. La cosa che premeva di più alla ragazza, infatti, era la felicità di suo figlio Andrea e fortunatamente si è creata subito complicità con il suo nuovo partner.

Prima il duetto con Anna 16enne, poi il grande amore

Tornando a parlare della storia d’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, come ha rivelato quest’ultimo, essa sbocciò nel 2002. Nello specifico l’artista napoletano chiese alla ragazza di lavorare ad una canzone insieme. La Tatangelo, quindi, non si lasciò scappare l’opportunità e rispose entusiasta alla proposta. I due, quindi, lavorarono insieme a “Un Nuovo bacio” la quale fu un successo senza precedenti.

A creare scalpore su queste rivelazioni però è il fatto che, come confermato da D’Alessio, Anna aveva solamente 16 anni all’epoca. La ragazza, inoltre, poco prima riuscì a trionfare a Sanremo giovani con la sua canzone “Doppiamente Fragili“. Nonostante tutto però la Tatangelo è ancora grata al suo ex compagno, come dichiarato durante la trasmissione, perché la rese madre per la prima volta.