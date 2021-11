By

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno vissuto insieme in questa lussuosa villa di Roma fino alla loro recente separazione.

Prima che i due si lasciassero definitivamente, la coppia Anna Tatangelo Gigi D’Alessio era fra le più chiacchierate. I due cantanti, infatti, hanno sempre attirato l’attenzione dei mass media grazie alla grande differenza di età che c’era fra i due, ossia circa vent’anni. I due, inoltre, dalla loro relazione hanno anche dato alla luce un bambino, Andrea, il quale oggi ha 10 anni.

Anna Tatangelo si è fidanzata col cantante Livio Cori

La loro abitazione dell’epoca, inoltre, era una lussuosa villa situata in uno dei quartieri più esclusivi della Capitale. 3 piani per una casa a dir poco lussuosa che presenta anche uno spazioso giardino con piscina. A giudicare dalle varie foto postate su Instagram dalla coppia, quindi, vediamo come il colore predominante sia il bianco accompagnato spesso da mobili classici.

Gigi D’Alessio sta per diventare nuovamente padre

La stessa Tatangelo, inoltre, anni fa avrebbe detto come la sua stanza preferita come composizione sia la cucina. Come detto però la bella vita nella dimora romana è venuta meno a causa della loro separazione. Dopo ben 20 anni insieme, come hanno ripetuto i diretti interessati, quindi la loro relazione sarebbe arrivata al capolinea.

Il motivo della loro separazione, quindi, è da ricercarsi nel troppo lavoro. Come dichiarato in più interviste da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, infatti, i loro orari di lavoro non riuscivano più a coincidere arrivando a passare così pochissimo tempo insieme nonostante vivessero nella stessa casa.

LEGGI ANCHE —> Gigi D’Alessio: “Oggi sono un uomo felice ma a cui mancano le cose che non ha più”

Il cantante napoletano, inoltre, sta per diventare nuovamente genitore insieme alla sua nuova compagna Denise Esposito, una ragazza di 25 anni più giovane di lui. Anche con quest’ultima, quindi, Gigi si sarebbe trasferito a Roma, portandola con se anche nei viaggi a Milano dove va a registrare “The Voice Senior“.

LEGGI ANCHE —> Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, l’inedito racconto: “Lei aveva solo 16 anni”

Una gravidanza, quella di Denise, scoperta direttamente dai giornali dalla Tatangelo e che quindi è rimasta abbastanza stupita. Senza scomporsi però, la donna ha preferito non commentare limitandosi a dire che l’importante è difendere Andrea e fargli capire che anche se non più insieme mamma e papà ci saranno sempre per lui.