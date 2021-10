Avete mai visto Lulù senza trucco su labbra e bocca? Bellissima acqua e sapone

Una delle dive più belle di questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Lulù Selassiè, la quale sta partecipando al programma insieme alle sue sorelle.

Lulù Selassiè insieme alle sue sorelle Jessica e Clarissa sta impressionando nel Grande Fratello Vip. Ad avere attirato l’attenzione del pubblico, in particolare, è la bellezza di quest’ultima. Le tre, inoltre, per chi non lo sapesse sono delle principesse, essendo nipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia. Nonostante ciò però di recente la loro nobiltà è stata messa in discussione dagli altri concorrenti del reality. Le ragazze però hanno difeso la loro posizione e l’onore di loro padre, nonostante quest’ultimo si sia trovato di recente in guai legali.

Anche al naturale Lulù Selessiè ha dimostrato di essere bellissima

La bellezza di Lulù Selassiè, inoltre, nei primi mesi di trasmissione ha catturato le attenzioni di Manuel Bortuzzo. Nonostante alcune effusioni amorose nei primi tempi i due sembrano essersi allontanati. Questa brutta storia, inoltre, ci ha permesso di scoprire di più sul passato della principessa la quale ha confessato di essere stata vittima di bullismo in passato e anche di revenge porn.

Tornando all’aspetto fisico della Selassié, quest’ultima anche senza un filo di trucco si è dimostrata bellissima. Le telecamere del programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, hanno catturato la principessa mentre riposava sul divano, senza trucco nè sugli occhi nè sulle labbra. Prima del reality, inoltre, Clarisse Selassiè fu protagonista in un’altra trasmissione, “Riccanza” andata in onda su MTV.

Prima del programma Clarissa e Lulù si sono sottoposte alla chirurgia estetica

Lulù, invece, non ha avuto altre esperienze nel mondo dello spettacolo prima del Gf ma tramite i suoi social siamo riusciti a vedere com’era prima che diventasse una star. Oltre a sembrare più magra, possiamo vedere come oggi abbia il labbro leggermente più gonfio, merito, presumibilmente, della chirurgia estetica. Sia lei che le sue sorelle, infatti, non hanno mai nascosto di essersi sottoposte a chirurgia estetica in passato.

Nello specifico, entrambe, sarebbero passate nello studio del chirurgo Giacomo Urtis prima di prendere parte a questa edizione del Grande Fratello. La principessa, quindi, è uno dei personaggi più amati e da qui alla fine del programma potrebbe rubare altri cuori dopo quello di Bortuzzo.