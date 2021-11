Al GF Vip 6 Lulù ha mostrato un segnale inequivocabile di malessere ai suoi coinquilini. Scoprire di cosa si tratta ti lascerà senza parole.

Lulù Selassiè è nota nella casa del GF Vip 6 per la sua breve love story con Manuel Bortuzzo che sembra essere definitivamente naufragata.

Un triste dettaglio che gli altri inquilini del GF Vip 6 non hanno potuto fare a meno di notare

Lulù Selassiè, insieme alle sorelle Clarissa e Jessica sono, nella casa del GF Vip 6 un unico concorrente. La settimana scorsa sono state in nomination ma l’hanno scampata. Una nomination che è arrivata loro, probabilmente proprio perché l’atteggiamento di Lulù nei confronti di Manuel non è piaciuto agli altri concorrenti.

Lulù, infatti, nonostante Manuel le chiedesse del tempo per se e di essere meno oppressiva, sembrava fare il contrario. Un atteggiamento, quello di Lulù che ha fatto rivoltare anche le due sorelle, che si sono scontrate più volte con la princess di mezzo.

Lulù, intanto, dentro e fuori la casa, è diventata celebre per il suo make-up esagerato e per andare in giro sempre in compagnia di una busta di carta, trasformata da lei in una borsetta che contiene, soprattutto, le sue sigarette elettroniche.

Lulù dovrebbe essere aiutata

In particolare, durante una delle dirette 24h su 24h, il pubblico ha notato che Francesca Cipriani, chiacchierando con un’altra concorrente, dice di essersi accorta del fatto che Lulù, puntualmente, dopo ogni pasto, va in bagno. E ci va per vomitare purtroppo.

Il che rappresenta il chiaro sintomo del disturbo di cui soffre la concorrente: la bulimia. In primis, la ragazza non ha mai confermato di andare in bagno a vomitare. Che si vergognasse del suo disturbo? Eppure, da uno studio emerso dall’Iss, su 770 persone di circa 25 anni di età, con disordini alimentari, il 70,3% ha manifestato bulimia nervosa, il 23,4% anoressia nervosa mentre il 6,3% disturbi alimentari di non chiara natura.

Le stesse concorrenti della casa, hanno affermato che la giovane Lulù, a loro avviso, debba essere aiutata. Un disturbo, quello della princess, che il conduttore Alfonso Signorini dovrebbe approfondire poiché si tratta, come abbiamo visto, di un problema molto comune ai giovani e va affrontato per dare loro un esempio.