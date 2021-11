Gf Vip 6, Lulù: scoperta sconcertante “C’è del liquido appiccicoso in bagno”

Al Gf Vip 6 una delle tre principesse Lulù, sembra essere la più propensa delle tre a criticare lo stato di pulizia del bagno.

Lulù interrompe Alex e Davide intenti a scrivere una lista chiedendo spiegazioni, a causa di un liquido dalla provenienza sconosciuta, ritrovato in bagno.

Gf Vip 6, la situazione Lulù-Manuel Bortuzzo

Mentre si complicano le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l’attenzione rimane alta su Lucrezia Selassiè, Lulù, desiderosa e anche sicura di poter conquistare e iniziare una storia con Manuel Bortuzzo.

Per contro Manuel sembra voler ritagliarsi del tempo all’interno della casa in cui non è contemplata la presenza della giovane. Per questo più volte, anche in maniera estrema, l’ha pregata di lasciarlo in pace.

Dopo la lettera che la mamma ha scritto a Manuel, perfino il conduttore Alfonso Signorini, ha intimato alla giovane di dare lo spazio richiesto, all’ex promessa del nuoto italiano.

Ed è molto chiaro come ora tra i due non ci sia più l’intesa desiderata dalla ragazza, insomma il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè sembra essere definitivamente giunto al capolinea.

Intanto tra Clarissa Selassiè e la sorella Lucrezia si è verificato un confronto acceso a causa del comportamento assunto da Lulù nei confronti di Manuel Bortuzzo. Per questo Clarissa ha anche minacciato di lasciare il programma.

Tracce di sporco in bagno infastidiscono Lucrezia

Vuoi per la tensione che sta vivendo all’interno della casa con Manuel, vuoi per le discussioni con la sorella Clarissa, ma Lucrezia manifesta visibilmente dei segni di insofferenza tale che, in accappatoio rosa, va dai due uomini, Alex Belli e Davide Silvestri a lamentarsi di quanto trovato in bagno.

La giovane chiede spiegazioni di una sostanza appiccicosa di cui ignora la provenienza, e Alex interrompendo quanto sta facendo le risponde: “Cosa vuoi che sia? Sarà caduto del sapone per terra”. A quel punto per nulla rassicurata della risposta Lulù volge le spalle ai due e si allontana con il suo dubbio non fugato!