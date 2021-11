Antonino Spinalbese, Gossip bomba in arrivo | Belen corre da Damiano

Ormai non si parla d’altro, ogni giorno che passa la rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si fa sempre più vicina. Poche ore fa, un’indiscrezione bomba ha spiazzato tutti. Si vocifera che tra la showgirl argentina e il leader dei Maneskin ci sia una frequentazione in corso: tutta la verità.

In questi ultimi giorni, si è parlato tantissimo della presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, tutto è iniziato dai loro strani movimenti social. Ma ora delle segnalazioni fanno pensare che la showgirl argentina abbia ritrovato la serenità con Damiano dei Maneskin: scopriamo di più su questo gossip bomba.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la crisi

La showgirl e l’hairstylist continuano ad essere al centro dell’attenzione per la loro presunta rottura, dopo pochi mesi dalla nascita di loro figlia Luna Marì. I due non hanno affrontato l’argomento pubblicamente, infatti, non c’è stata nessuna conferma o smentita, ma solamente delle frecciatine sui social.

Secondo alcune indiscrezioni, Belen e Antonino si vedrebbero solo per la bambina. I rapporti non sono ottimi, ma a quanto pare stanno cercando di mantenere un certo equilibrio per la piccola Luna Marì.

La vita da genitori non è mai facile e la Rodriguez lo sa bene. Le sue giornate sono interamente dedicate ai suoi figli e al lavoro, proprio per questo, il tempo per svagarsi è davvero poco. Ma la sua famiglia le sta sempre vicino per supportarla in ogni occasione.

Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano? Il gossip bomba

In queste ultime ore sta circolando il gossip bomba che riguarda proprio Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin. Secondo alcune segnalazioni, condivise da Deianira Marzano, tra i due c’è una forte attrazione. L’esperta di gossip ha postato nelle sue stories di Instagram il messaggio di un follower che confesserebbe la frequentazione tra la showgirl argentina e il frontman dei Maneskin.

Addirittura sembrerebbe che la voce giri da ben due anni, ma sembra impossibile, dato che Damiano è fidanzato e la Rodriguez anche. La Marzano ha ammesso di non credere infatti a questo scoop, ma non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà, è una situazione molto delicata.