Soleil Stasi è una delle presenze della casa che maggiormente cattura spettatori. Il suo aspetto fisico, però, stavolta è stato al centro dell’attenzione del pubblico. Vediamo perché.

Chi se la ricorda a Uomini e Donne sa che anche Soleil Stasi ha ceduto a qualche ritocchino nel corso degli anni.

Soleil Stasi rifatta?

Una delle concorrenti più chiacchierate della casa è sicuramente Soleil Stasi. L’influencer, infatti, sta catalizzando l’attenzione del pubblico non solo per le sue battute sempre pronte, per lo più al vetriolo. La giovane, infatti, è al centro di una storia di amicizia, come la definiscono loro, insieme all’attore Alex Belli.

Questa storia di chimica artistica, come l’ha chiamata l’attore, le ha fatto guadagnare molti punti con il pubblico e, benché fosse in nomination lunedì sera, ne è uscita indenne proprio grazie a chi ha votato da casa. I telespettatori, infatti, non vedono l’ora di vedere cosa succede ancora tra Soleil Stasi, Alex Belli e la moglie di lui Delia Duran.

Con quest’ultima, Soleil Stasi ha avuto un confronto in studio, nel corso di una prima serata, in cui ha asfaltato la modella sudamericana. Un confronto in cui ha potuto fare bella mostra di se, sotto i riflettori patinati dello studio. Dei riflettori che, come molti sanno, hanno il compito anche di affinare alcuni difetti della pelle del viso.

Chi la ricorda agli esordi, nello studio di Uomini e Donne, si sarà accorto dei ritocchini a cui Soleil Stasi ha ceduto nel corso degli anni. I più evidenti sono sicuramente il naso e le labbra.

In studio un’altra persona

Sui social i commenti non si sono risparmiati. Durante la diretta di lunedì, mentre Soleil e i suoi coinquilini, riguardavano lo scontro tra lei e Delia in studio, i primi piani si sono sprecati.

In casa non ci sono le luci d’effetto che ci sono in studio e i concorrenti del Gf Vip 6, come tutti gli altri prima di loro, non possono nemmeno beneficiare di truccatori ed acconciatori professionisti. Ecco perché, proprio in quei primi piani, Soleil è apparsa diversa.

LEGGI ANCHE -> Soleil si confida con Alex Belli: “Mi sono innamorata” | Colpo di scena al GF Vip 6

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso senza freni su Soleil: “Lo voleva fare gratis”

La grana della pelle non era affinata, l’espressione non controllata come in studio, il trucco non preciso. Le sue labbra protagoniste e palesemente non naturali.