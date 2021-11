Barbara D’Urso senza freni su Soleil: “Lo voleva fare gratis”

Il fidanzato di Francesca Cipriani ha confessato come Soleil Sorge lo contattò per avere gratis i mobili per la sua nuova casa.

Negli scorsi giorni abbiamo parlato della scenata di gelosia fatta da Francesca Cipriani all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna, infatti, aveva saputo dal conduttore, Alfonso Signorini, come Soleil Sorge conoscesse già il suo fidanzato. L’influencer per difendersi raccontò come l’avesse conosciuto ad una festa di amici in comune ma finalmente ora la verità è venuta a galla.

Soleil Sorge ha 27 anni ed è italo- americana

Intervenuto ai microfoni di Pomeriggio Cinque come ospite di Barbara D’Urso, il compagno della Cipriani ha raccontato come con Soleil si sia scambiato alcune mail di lavoro. Una confessione avvalorata anche da quanto detto all’interno della casa dalla concorrente, la quale ha detto alla Cipriani come non sia minimamente attratta da Alessandro non rappresentando il suo tipo d’uomo ideale.

L’influencer è conosciuta per aver preso parte a Uomini e Donne

Quest’ultimo quindi, forse spinto anche da un desiderio di rivincita, ha finalmente rivelato il contenuto della mail. Alessandro, quindi, ha confessato di essere un costruttore edile e fra le varie cose di occuparsi anche delle case dei vip ed è proprio così che ha conosciuto l’influencer. Prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, infatti, la Sorge avrebbe chiesto all’uomo dei mobili per arredare la sua nuova casa ma senza dover spendere un centesimo.

L’accordo proposto dall’ex di Uomini e Donne era molto semplice, mobili in cambio di pubblicità sui social network. La notizia, quindi, ha sconvolto Barbara D’Urso la quale ha commentato così la confessione: “Questa è una notizia shock, il fidanzato di Francesca Cipriani dice che Soleil gli avrebbe mandato una mail per avere uno scambio merci, ossia i mobili gratis a lei in cambio di storie Instagram“.

Ovviamente, come raccontato da Alessandro a Pomeriggio Cinque, l’accordo non era abbastanza conveniente per lui e quindi non se ne è fatto nulla. Ad ogni modo, quindi, Francesca Cipriani può stare tranquilla sicuramente fra i due non c’è stato del tenero anzi, fra i due a primo impatto sembra esserci una vera e propria incompatibilità. Ricordiamo, infatti, come in un impeto di gelosia la ragazza minacciò gli altri concorrenti della casa.