Paolo Bonolis presenta la fidanzata: “Non sembra lei prima dei ritocchi alla bocca”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli formano una coppia molto affiatata, la donna lo segue ovunque lo consentano i suoi impegni familiari.

Dal matrimonio della coppia sposata da 24 anni sono nati tre figli.

Paolo Bonolis: gli esordi con Bim Bum Bam

Paolo Bonolis nei prossimi tra anni sarà ancora a Mediaset? Il prossimo anno lo avremo nuovamente al timone di Avanti un altro, il gioco a premi che va in onda su Canale 5. A Bonolis sarà affidata una serie di prime serate della domenica sempre con Avanti un altro, già inserite nel palinsesto della rete ammiraglia per l’inizio del 2022.

Oggi Bonolis è considerato una figura di spicco del panorama televisivo italiano, ma questo lo si deve ad un programma andato in onda ben 40 anni fa. Erano gli anni Ottanta con Bonolis che conduceva “Bim Bum Bam”. Il conduttore romano è stato l’unico ad essere presente nel programma sin dal 1981.

Una trasmissione irripetibile. “Bim Bum Bam”, è stata una trasmissione davvero unica, oggi non sarebbe più in linea con i tempi. Una trasmissione priva di qualsiasi accenno alla volgarità, priva di polemiche politiche.

Una trasmissione fatta di idee per famiglie che parlava solo di valori positivi, cosa che oggi potrebbe risultare anacronistica.

Bonolis presenta ufficialmente la sua fidanzata

Paolo approfitta della trasmissione Tira e molla andata in onda nel 1998, per presentare Sonia Bruganelli, sua fidanzata ufficiale che diventerà in seguito sua moglie nel 2002. La donna ora è presente all’interno del Grande fratello vip 6 ,rivestendo il ruolo di opinionista affianco ad Adriana Volpe, nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Qualche voce pettegola ha ipotizzato nel vedere le immagini della Bruganelli del 1998 che la bella moglie 47 enne di Bonolis, non abbia saputo resistere alla tentazione del ritocchino magico, che porta indietro le lancette del tempo. C’è chi ha accusato la showgirl di essersi rifatta il seno, tuttavia quest’ultima ha replicato in prima persona su Instagram.: “Purtroppo non ancora… sono mie”.