GF Vip 6, toccatine notturne tra Alex e Soleil: succede di tutto

Senza dubbio tra Soleil Sorge e Alex Belli c’è un’intesa incredibile che solamente poche persone riescono a raggiungere. La notte scorsa tra confessioni e qualche carezza hanno dimostrato che c’è davvero un grande feeling tra i due.

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge fa ancora molto discutere. Durante la notte, i due gieffini non hanno solamente parlato come al solito, ma si sono scambiati diverse attenzioni: scopriamo cosa è accaduto.

Alex Belli e Soleil Sorge a letto insieme

Quella tra Soleil Sorge e Alex Belli è una storia “d’amicizia” speciale. I due si sono conosciuti proprio pochi mesi fa all’interno del Grande Fratello Vip. Hanno due caratteri molto simili e sono sulla stessa lunghezza d’onda, proprio per questo hanno stretto questo legame così forte.

Un rapporto che ha scatenato la gelosia della moglie di Alex Belli, Delia Duran, infatti, più volte la donna è entrata nella Casa per esprimere tutta la sua delusione nell’atteggiamento di suo marito. Però, il volto di Centovetrine non intende frenare i suoi modi con Soleil.

Nella scorsa puntata la Sorge e Belli hanno discusso, proprio per questo hanno dormito insieme per chiarire le loro incomprensioni. Non sono mancante le carezze, gli sguardi complici e i sorrisetti dolci. Il pubblico è sempre più preso da questa storia che però sembra rimanere comunque una bella amicizia.

Coccole durante la notte

Come abbiamo detto, dopo la scorsa puntata, tra Alex e Soleil c’è stata una forte discussione. Ma in modo molto maturo hanno deciso di chiarire, vicini nel letto. La nota influencer ha confessato: “Da fuori arrivano tutti questi messaggi bellissimi sul nostro rapporto. È tutto così bello, è quello che mi stava tenendo in vita qua dentro.

L’attore ha invece ammesso che la cosa che lo ha ferito di più è stata la paura di aver rovinato il loro legame definitivamente: “In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”.

Delle parole bellissime che dimostrano il forte legame che c’è tra di loro. Le carezze non sono mancate durante il chiarimento e tutto ciò non piacerà affatto a Delia Duran, moglie dell’attore. La rivedremo entrare nel reality nella prossima puntata? la probabilità è molto alta.