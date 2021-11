Al GF Vip 6 è di nuovo il momento delle emozioni: Manuel Bortuzzo con l’aiuto dei tutori, si alza in piedi e cammina. Aldo e Carmen lo sorvegliano.

Tra l’emozione generale dei concorrenti del GF Vip 6, Manuel ha mosso ancora qualche passo in casa.

GF Vip 6: Manuel Bortuzzo emoziona la casa

Manuel Bortuzzo torna ad emozionare i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Questa volta, non si è trattato delle sue parole mature e sempre ricche di insegnamento per tutti. Questa volta, ha scelto di indossare i tutori e muovere ancora qualche passo nella casa, commuovendo, ancora una volta tutti.

I concorrenti che gli sono stati più vicini sono stati, il sempre fedele Aldo Montano e la soubrette Carmen russo. Mettersi in piedi è per lui un allenamento necessario anche se, davanti alle telecamere, si è mostrato un poco incerto. Si tratta di esercizi fisici consigliati dal medico. Servono per prendere confidenza con le protesi ma anche pe rafforzare i muscoli. I tutori con i pantaloni lunghi non si vedono e, quindi, l’emozione è ancora più grande.

Questa volta, Aldo Montano ha scelto di sedersi sulla carrozzina di Manuel che ha scherzato dicendo tra le risate: “Facciamo un po’ a cambio se vuoi”. La più emozionata è stata, senza dubbio Lulù. La ragazza, in questi giorni, sta rispettando la distanza che Manuel le ha chiesto di rispettare. Così è rimasta in giardino a guardarlo da lontano. Manila e Katia, però, hanno pensato bene di allontanarla, anche se non stava facendo niente di male. Un gesto che la princess ha considerato eccessivo ed esagerato.

Il gesto di Aldo e Carmen

Mentre tutti gli altri concorrenti erano impegnati tra cucina e faccende. Soltanto Aldo Montano e Carmen Russo si sono accorti che Manuel si era stancato. Il nuotatore, infatti, aveva bisogno di aiuto per sedersi di nuovo sulla sua carrozzina. Ci è riuscito grazie ad Aldo che manteneva per il lui il deambulatore e Carmen che manteneva per lui ferma la carrozzina.

Un gesto che non ha lasciato indifferente il mondo del web ed i telespettatori che hanno apprezzato il nobile gesto degli altri due concorrenti della casa.