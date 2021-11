Gf Vip 6, Aldo Montano generosità immensa | Il gesto per Manuel

Aldo Montano ha aiutato Manuel Bortuzzo con il suo allenamento quotidiano utile a fargli ritrovare l’equilibrio e superare gli ostacoli.

L’amicizia fra Manuel Bortuzzo ed Aldo Montano è davvero profonda. Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, infatti, lo schermitore ha aiutato in varie occasioni l’ex nuotatore, sapendolo consigliare persino in ambito amoroso. Ma non solo, l’uomo non si sarebbe fatto problemi ad aiutare anche tutti gli altri concorrenti del reality.

Aldo Montano era specializzato nella sciabola

Nonostante un diverbio avvenuto con l’attore Alex Belli, quindi, possiamo affermare come Montano sia uno dei personaggi più “buoni” ed altruisti di questa edizione del Grande Fratello. Fa però notizia un ulteriore favore avvenuto proprio negli ultimi giorni nei confronti del suo predetto amico. Nonostante i diversi anni di differenza i due hanno stretto un legame davvero speciale.

L’ex atleta è sposato dal 2016 con Olga Plachina

Come sospettato da molti fan della trasmissione ad unirle, probabilmente, è la loro grande passione, lo sport. Anzi Bortuzzo ha fatto numerose domande ad Aldo Montano, chiedendo per un suo possibile ritorno nell’ambiente sportivo in futuro. Su Twitter, piattaforma dove sono molto attivi i fan del Grande Fratello Vip, inoltre, non è raro trovare dei piccoli filmati in cui i due si dilettano nelle faccende domestiche insieme.

Tornando alla notizia di oggi, Aldo starebbe aiutando Manuel nei suoi allenamenti. A proposito di ciò la mente dei fan sportivi ha subito iniziato a galoppare con molti che si sono sbilanciati affermando come il gesto sia un passaggio di testimone con un campione olimpico che sta allenando un futuro campione olimpico.

Possibile, quindi, come Montano stia aiutando l’ex nuotatore per farlo esordire, una volta finito il reality, nel mondo della scherma. Ad avvalorare questa ipotesi anche il fatto che Bortuzzi ha chiesto ad Aldo la sua divisa da scherma qualche giorno fa.

Insomma un gesto non sfuggito alle telecamere e che ha ribadito ancora una volta che persona squisita sia l’atleta. Vedremo, dunque, se gli allenamenti a cui ha sottoposto Manuel avranno un obiettivo più grande del semplice tenersi in forma. Non resta, quindi, che continuare a seguire il reality show per saperne di più.