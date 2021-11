Benché sia più famoso per le sue relazioni sentimentali che per le qualità artistiche, Gianmaria Antinolfi è un concorrente molto pagato dal GF Vip.

Ad ogni puntata, Gianmaria Antinolfi guadagnerebbe cifre da urlo. Vediamo le stime di quanto parlano.

Gianmaria Antinolfi e la sua azienda

Più che per la sua azienda e per il suo lavoro da imprenditore, Gianmaria Antinolfi è finito sotto i riflettori per le sue relazioni sentimentali. Il giovane partenopeo, infatti, oltre ad essere stato una fiamma di Soleil Sorge, è stato anche con una subrette ben più nota: Belen Rodriguez.

Oltre che per le sue love story, anche di breve durata, nel mondo del business, il nome di Gianmaria Antinolfi è abbastanza noto. Infatti, la sua azienda opera nel settore della moda e del lusso. Un vanto per un ragazzo di 36 anni che può già vantare diverse collaborazioni con marchi conosciuti a livello internazionale. Antinolfi è stato manager per Kenzo oltre che per Conceria Tari. Sin dal luglio del 2017 ricopre il ruolo di Direttore Vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco.

Gianmaria Antinolfi si è laureato in Economia Aziendale all’Università Federico II di Napoli; successivamente ha conseguito un master in Management all’Università Bocconi di Milano dove abitava prima di entrare nella casa del GF Vip.

Il suo cachet nella casa

Al patrimonio da manager entry level del ragazzo partenopeo, si andrà ad aggiungere il cachet che Antinolfi sta portando a casa per ogni suo giorno di permanenza nel GF Vip. Tra le mura della casa più spiata d’Italia, il manager non sta facendo parlare di se per la sua carriera, quanto per le dinamiche che sta creando nella casa.

Ad esempio, ha iniziato una love story di breve durata con Sophie Codegoni; ha messo gli uni contro gli altri Alex Belli e Aldo Montano. Il suo comportamento non è sempre ben visto dagli altri concorrenti della casa che hanno spesso mandato Gianmaria in nomination.

LEGGI ANCHE -> Belen aspettava un figlio da Gianmaria Antinolfi? La risposta che affossa tutto

Per la sua partecipazione al reality, essendo quello di Gianmaria un nome meno famoso al mondo dello spettacolo, il cachet offerto è più basso ma comunque importante. Le cifre, infatti, si aggirano tra i 1.000€ ed i 5.000€ la settimana. Un guadagno che si può aggirare, per la sua permanenza giornaliera, attorno ai 600 euro giornalieri. Staremo a vedere se Antinolfi lascerà la casa alla prossima eliminazione oppure no.