Al Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi ha lanciato una vera e propria bomba sulla sua ex fidanzata Belen Rodriguez. La showgirl argentina, proprio poche ore fa ha commentato le parole dell’imprenditore campano: scopriamo cosa ha rivelato.

Anche al Grande Fratello Vip, il nome di Belen Rodriguez è stato pronunciato da Jessica Selassiè durante una chiacchierata con l’imprenditore napoletano che ha fatto una confessione davvero sconcertante: il gossip bomba è diventato virale e anche la diretta interessa l’ha commentato.

Belen e Gianmaria Antinolfi: il flirt

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata al centro dell’attenzione e continua ancora ad esserlo, dato che da qualche settimana uno dei suoi storici flirt è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi.

L’estate scorsa i due erano stati beccati insieme a Capri durante i festeggiamenti per il compleanno dell’imprenditore campano e successivamente anche a Ibiza, in quel periodo Belen e Stefano De Martino si erano lasciati da poco.

Il flirt tra la showgirl argentina e l’attuale gieffino è durato davvero poco, il tempo di acquisire un po’ di notorietà, infatti, l’uomo più volte è stato accusato di sfruttare donne famose solamente per visibilità. Ora è tornato a parlare di Belen Rodriguez, attualmente fidanzata con Antonino Spinalbese, lanciando un gossip bomba davvero sconcertante: scopriamo di più.

La confessione sconcertante di Gianmaria Antinolfi

Come tutti sappiamo, a volte i concorrenti del Grande Fratello Vip dimenticano di essere ripresi dalle telecamere 24 ore su 24, infatti, possono sfuggire confessioni o segreti alquanto incredibili di cui nessuno è a conoscenza.

E’ proprio quello che è accaduto poco fa durante una chiacchierata tra Gianmaria Antinolfi e la principessa Jessica Selassiè. L’attuale gieffino ha parlato della sua ex fidanzata argentina, rivelando che lei è rimasta incinta durante la loro relazione.

Delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta e sul web in tantissimi hanno trovato di pessimo gusto raccontare un fatto del genere davanti a tutta Italia. Ma queste parole, l’avrebbe notate anche la diretta interessata, infatti, Belen Rodriguez ha risposto sui social dicendo: “Non ho capito bene il discorso”. Una frase che serve a far capire che non c’è nulla di vero in questa affermazione.