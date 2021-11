Cambiamenti in vista per Federica Panicucci? Pare proprio che la bionda conduttrice sia in procinto di lasciare Mediaset. Ecco che cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi. Tutti i dettagli.

Federica Panicucci potrebbe presto dire addio a Mediaset. Il rampollo di casa Berlusconi avrebbe già in mente un sostituto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Federica Panicucci, la regina di Mattino 5

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da tanti anni in televisione continua a macinare ancora oggi grandi successi. Da tanto tempo è al timone di Mattino 5, il contenitore di notizie e di informazioni in onda dal lunedì al venerdì ogni mattina su Canale 5.

La bionda presentatrice ha alle spalle una carriera costellata di grandi successi. Arriva a Mediaset nel 1988 prendendo parte al programma Il gioco delle coppie, al tempo condotto da Marco Predolin. Nel 1992 ha condotto il Festivalbar insieme a Fiorello e Amadeus.

Forse non lo sapete ma ha lavorato anche in RAI insieme ad Adriano Celentano per la trasmissione Arrivano gli uomini. Nel 2009 ha firmato un’esclusiva con Mediaset e da allora è al timone di Mattino 5. Secondo alcune indiscrezioni però sembra proprio che ci siano cambiamenti in vista per la bionda presentatrice. Vediamo che cosa sta succedendo nei piani alti di Cologno Monzese.

La presentatrice di Mattino 5 pronta a dire addio a Mediaset?

Cambiamenti in vista per Federica Panicucci. La bionda presentatrice di Mattino 5 potrebbe presto dire addio alla sua storica trasmissione che conduce ormai da tantissimi anni. Si mormora che la bella Federica potrebbe lasciare la sua postazione di conduttrice già a partire da dicembre.

A rivelare questa indiscrezione bomba è stato Dagospia che giustifica l’abbandono della trasmissione da parte della Panicucci con la necessità impellente per la presentatrice, di prendersi un po’ di tempo per sé stessa e la sua famiglia.

La trasmissione dovrebbe però andare avanti con la conduzione di Francesco Vecchi che diventerebbe così l’unico conduttore. Pier Silvio Berlusconi avrebbe dunque scelto già il sostituto di Federica.

Vi diamo però una news in esclusiva: quello della Panicucci non è un addio a Mediaset che in tutti questi anni ha rappresentato per lei una seconda famiglia. Voci di corridoio sussurrano che la bionda conduttrice a partire dall’anno nuovo dovrebbe ritornare a condurre Mattino 5 e sempre lei sarebbe stata scelta come co-conduttrice insieme ad Albano per la trasmissione Capodanno in musica che verrà trasmesso il 31 dicembre 2021 su Canale 5.