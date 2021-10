Lulù Selassié asfaltata: l’attacco (non troppo) velato

Il padre di Manuel Bortuzzo non sembra approvare la conoscenza intrapresa dal figlio all’interno della casa del Grande Fratello con Lulù Selassié.

La coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip, ad oggi, è sicuramente quella composta da Lulù Selassié e da Manuel Bortuzzo. Sulla loro conoscenza all’interno della casa si è espresso anche il padre del ragazzo, Franco. Attraverso Chi Magazine, infatti, l’uomo ha commentato quello che finora è stato il percorso intrapreso da suo figlio nella trasmissione. Non poteva, dunque, non commentare la relazione intrapresa dal ragazzo con la principessa etiope.

Secondo il padre di Bortuzzo la relazione con Lulù Selassié non durerà

Secondo Franco, a prescindere da tutto, il Grande Fratello è un gioco e come tale andrebbe preso, facendo intuire come per lui il vero amore non possa nascere all’interno della casa. Queste, nello specifico, le dichiarazioni rilasciate al Magazine: “Se trova la giusta identità ben venga, non sarò io a dire di no ma non credo, ma può succedere…”. Secondo l’uomo c’è un intera vita da vivere oltre la casa e per questo non sarebbe il posto giusto per innamorarsi.

Il padre di Manuel, inoltre, è stato protagonista di un’altra bufera sui social, quando ha pubblicato sui social le foto di Sophie Codegoni. Riguardo una possibile storia fra i due Franco non si è però sbilanciato, limitandosi a dire come suo figlio ha sempre avuto donne bellissime al suo fianco. Nonostante ciò ha dichiarato come sarà lui stesso a stabilire cosa è bello e cosa no, aggiungendo però come stare con suo figlio non sia affatto facile.

La relazione fra i due potrebbe essere già finita

Dall’intervista, inoltre, è venuto fuori come Manuel Bortuzzo sia un vero e proprio donnaiolo. Difficile sapere cosa succederà in futuro fra quest’ultimo e Sophie ma Franco non si è mostrato preoccupato anzi, secondo lui i due giovani al momento stanno solo giocando e vanno lasciati liberi di farlo. Decisamente meno “tranquillo” riguardo la relazione con la principessa.

Dopo l’entusiasmo iniziale, infatti, Franco ha notato come Lulù risulti spesso oppressiva, andando in totale contrasto con l’animo libertino del figlio. Insomma senza mezzi termini all’uomo proprio non piace la relazione nata all’interno della casa, e sotto sotto continuerà a sperare in una rottura definitiva fra i due. Nelle scorse puntate, infatti, i due avrebbero litigato con Manuel che avrebbe rispedito al mittente un bacio della giovane principessa etiope.