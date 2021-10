Tommaso Zorzi, è una vecchia conoscenza delle Selassiè: l’inaspettato motivo

By

Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi conosce benissimo le tre principesse Selassiè. I fan più attenti forse sanno già il perché. Vediamo insieme il motivo.

Tommaso Zorzi e le Selassiè non hanno mai nascosto la loro conoscenza, anzi! Durante la prima puntata l’influencer è apparso in diretta a sorpresa per salutarle.

Zorzi e Selassiè: amici dentro e fuori lo schermo

Tommaso Zorzi e le principesse Selassié sono amici di vecchia data. A svelarlo è stato lo stesso Zorzi nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2021.

In realtà, i quattro erano stati protagonisti di alcune puntate di un’altra trasmissione televisiva. Si tratta di Riccanza, il reality show prodotto e mandato in onda dalla rete Mtv in cui si raccontano stralci di vita di giovani rampolli italiani.

Nella sua comparsa inaspettata in diretta l’ex gieffino ha risposto ad Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha chiesto all’influencer informazioni circa la conoscenza tra Zorzi e le Selassiè. Al che lui ha risposto di essere loro amico (oltre che collega). Durante le riprese di Riccanza, infatti, le tre principesse Selassiè hanno ospitato Zorzi per circa un mese nel loro palazzo di Roma.

Jessica, Lucrezia e Clarissa sono state felicissime di ricevere il saluto dell’amico Tommaso. Chissà che non porti alle Selassiè un po’ di fortuna, la stessa che ha travolto Zorzi dopo aver vinto l’edizione 2020. Zorzi era apparso anche in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Clarissa Selassiè, poco prima che le tre entrassero nella casa del Gf Vip 6.

Il perché della conoscenza

Riccanza è uno show televisivo andato in onda dal 2016 al 2019. Mentre Zorzi è stato una presenza costante dello show, le principesse hanno fatto la loro comparsa soltanto nelle ultime puntate.

Nel corso del reality firmato Mtv che nasce da un format, il pubblico ha potuto essere catapultato in uno stralcio della vita delle principesse. Una vita fatta di lusso, shopping e sfarzo. Presenza più costante dello show è stata Jessica che si mostrò impegnata ad organizzare un party per il lancio della sua prima applicazione dedicata al mondo della bellezza. Uno stile di vita, il loro, tutt’altro che convenzionale. Loro stesse si definiscono servite e riverite.

Del resto, benché siano state travolte dalla bufera (il loro padre è finito in carcere, dal luglio di quest’anno), il loro titolo nobile è dovuto al fatto di essere le pronipoti di Hailè Selassiè, ultimo imperatore etiope che fu detronizzato nel 1975.