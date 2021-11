Mara Venier scoppia in lacrime confessando il grosso problema di salute

Mara Venier, la regina della televisione, dopo la drammatica confessione sul suo problema di salute non è riuscita a trattenere le lacrime, commovendo l’intero studio di Domenica In: ecco cosa è accaduto.

La conduttrice non ha passato un bel periodo a causa di un problema di salute non da poco, lo ha confessato proprio in diretta a Domenica In. Un episodio davvero spiacevole e difficile da spiegare, infatti, è scoppiata in lacrime mostrando tutto il suo dolore: ecco cosa è accaduto.

Mara Venier, il problema di salute

Mara Venier, dopo un duplice intervento ai denti, le è stato lesionato un nervo che le ha causato vari problemi non semplici. Però grazie alla sua energia e all’affetto del pubblico è riuscita a rimettersi, anche se non del tutto.

Ma l’importante è che nonostante la sofferenza la presentatrice Rai non si sia mai arresa e si sia affidata ai migliori professionisti per risolvere questo problema. In questi ultimi mesi, Zia Mara non ha solamente sopportato il dolore della lesione, ma è anche caduta ed è stata costretta a mettere anche il gesso.

Dopo l’incidente, si è di nuovo ripresa e ha continuato a portare avanti la sua amatissima trasmissione. Insomma, la Venier va avanti dritta per la sua strada senza mai fermarsi. Una donna forte che non si arrende mai, anche se le ferite per ciò che ha passato sono comunque rimaste.

Le lacrime della conduttrice di Domenica In

La conduttrice, dopo i terribili avvenimenti che le sono accaduti nel corso di questi ultimi mesi, è stata inondata dall’amore dei suoi fan e dai suoi telespettatori più accaniti, infatti, quando Mara Venier è ritornata al timone della sua amata trasmissione, Domenica In, non ha potuto non ringraziare il pubblico:

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.

Dopo queste parole, si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio. Sicuramente il dolore che ha sopportato non è stato facile da affrontare, ma l’amore dei suoi fan l’ha davvero commossa.