Mara Venier ed il compianto telecronista sportivo Giampiero Galeazzi condussero insieme alcune edizioni di Domenica In.

Sono stati in tanti i vip amici e colleghi a dare attraverso i proprio social network l’addio a Giampiero Galeazzi. Uno dei messaggi senza dubbio più carico di emozione è stato quello di Mara Venier. Quest’ultima, infatti, ha promesso di dedicare la prossima puntata di Domenica In al “bisteccone”. Ma non solo la conduttrice scrive: “Con lui se ne va un pezzo della mia vita“.

Al momento della sua morte Giampiero Galeazzi aveva 75 anni

Successivamente, intervistata da Il Corriere della Sera, la donna ha rivelato alcuni dettagli del loro rapporto. Come raccontato da Mara, infatti, lei e Giampiero Galeazzi erano soliti scambiarsi messaggi e fare “brainstorming”.

L’ex atleta, infatti, aveva in mente di creare un nuovo programma e di scrivere un libro. I due, inoltre, non si sentivano da un pò di tempo ma la Venier non avrebbe mai immaginato che l’uomo stesse così male.

Il giornalista sportivo è stato anche un campione di canoa

Proprio negli ultimi giorni, inoltre, sta diventando virale una clip di un paio di anni fa quando Galeazzi, già sofferente a causa della malattia, fu ospite proprio a Domenica In. Mara sfortunatamente aveva già intuito le condizioni dell’uomo e nonostante abbia detto “Non è detto che non ci possiamo rincontrare presto qui“, è scoppiata a piangere subito dopo stringendosi attorno l’uomo.

Fu proprio la donna a volere al suo fianco per alcune edizioni del programma Giampiero. Come raccontato nell’intervista i due si trovavano a New York per i mondiali quando Mara propose a bisteccone di portare 90° Minuto all’interno del suo programma. Dopo uno stupore generale, dunque, Galeazzi accettò ed insieme riuscirono a rendere ancora più spettacolare Domenica In.

La Venier, infatti, vedeva oltre la qualifica di giornalista sportivo di Giampiero, per lei l’uomo era intelligente e sapeva cavarsela in ogni campo. Infine ricordiamo come l’ultima apparizione televisiva di Galeazzi fu proprio quella raccontata in precedenza a Domenica In. L’uomo non amava parlare della sua malattia ma proprio durante la trasmissioni confessò di avere una grave forma di diabete. Il telecronista, dunque, ha lasciato un vuoto incolmabile nella mente degli sportivi e non.