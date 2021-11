Macchie gialle sotto le ascelle, come eliminarle con l’ingrediente che non ti aspetti

È successo a tutti di scoprire delle macchie gialle sotto le ascelle della maglietta preferita e rimanerne delusi.

In commercio troviamo deodoranti e antitraspiranti che aiutano a prevenire le macchie di sudore e a mantenere i vestiti asciutti. Tuttavia molte volte, sono gli stessi ingredienti che combattono il sudore, quelli che lasciano macchie sui vestiti.

Macchie gialle sotto le ascelle

Organizzare bene il cambio stagionale è fondamentale affinché si mantenga in buono stato e faciliti anche l’accesso al cambio guardaroba per la stagione successiva.

Molti di noi devono fare i conti con le macchie gialle che alcuni deodoranti lasciano sui vestiti e che sembrano impossibili da rimuovere, ma non serve disperarsi: per fortuna liberarsene è molto più facile di quanto pensi.

Perché si creano questi antiestetici aloni gialli?

Alcuni principi attivi dei deodoranti antitraspiranti si solidificano a contatto con il sudore e producono questi piccoli depositi sui tessuti.

Ovviamente sarebbe meglio cercare di prevenire le macchie di deodorante e questi spiacevoli residui applicando correttamente il tuo deodorante.

Che sia in spray, stick o pallina, il deodorante deve essere distribuito su di una pelle perfettamente pulita e asciutta (un’applicazione o uno strato è più che sufficiente).

Inoltre un buona idea è farli asciugare bene prima di indossare il vostro vestito o maglietta preferita! Se avete fretta potete passate un tovagliolo di carta sotto le ascelle per assorbire l’eccesso. Si può decidere di utilizzare un deodorante antitraspirante che non lascia segni o un deodorante naturale.

Con l’arrivo del bello o del brutto tempo, i capi di abbigliamento diventano inadatti. I cappotti lasciano il posto alle camicie a maniche corte, o i costumi da bagno alle sciarpe. A meno che tu non viva in una zona dal clima mite, dovrai ruotare e conservare i tuoi vestiti.

Per mantenere il nostro abbigliamento nelle migliori condizioni possibili e facilitare il cambio del guardaroba per la stagione successiva, l’ideale è rimuovere le macchie e gli aloni ill prima possibile.

Rimuovere le macchie fresche di deodorante con le calze di nylon

Sei di fretta e vuoi rimuovere le macchie bianche dal deodorante rapido? Per eseguire questo trucco speciale, tutto ciò di cui hai bisogno è il nylon, e chi non ha un paio di vecchie calze di nylon a casa? Usa le calze come una spugna: strofina delicatamente le macchie fino a rimuoverle completamente.

Rimuovere le macchie gialle con ossigeno e sapone sgrassante

Per rimuovere le macchie possiamo utilizzare l’acqua ossigenata ed un po’ di detersivo per i piatti versano direttamente l’acqua ossigenata sulla macchia e poi aggiungiamo una punta di detersivo per i piatti.

Usiamo poco detersivo per piatti in quanto concentrato, poi iniziamo a sfregare con uno spazzolino delicatamente per non rovinare il tessuto. Viene usata una parte di ossigeno per la pulizia e il detersivo in quanto le macchi gialle sono formate da un mix tra l’acidità del sudore e l’alcool contenuto nel deodorante e la parte grassa del deodorante.

In questo caso l’ossigeno è attivo per la macchia gialla mentre il detersivo va a intaccare la macchia grassa dovuta al deodorante. Una volta fatto questo sciacquate bene prima del lavaggio in lavatrice e poi se la macchia non è del tutto eliminata ripete il passaggio nuovamente.

Come rimuovere le macchie di deodorante dai vestiti scuri

La combinazione di bicarbonato di sodio e aceto bianco è ottima per rimuovere le macchie di deodorante dai vestiti scuri. Inoltre, il bicarbonato di sodio ha il vantaggio di eliminare gli odori di sudore.

LEGGI ANCHE —> Spremi del limone nella lavatrice: non crederai al risultato

Cospargi il bicarbonato di sodio sulla macchia di deodorante e strofina un po’ con le dita.

Aggiungi un po’ d’acqua. La reazione chimica causerà bolle.

Lasciare agire il composto per un po’, prima di strofinarlo con uno spazzolino da denti, con movimenti circolari.

Ripetere questi passaggi, finché le macchie non sono scomparse.