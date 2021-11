Salvietta umida nella lavatrice: perché va messa | Il trucco impensabile

Gli incidenti di percorso con i lavaggi degli indumenti non mancano, la soluzione ad un certo problema è mettere una salvietta umida nella lavatrice.

Mentre le lavatrici moderne svolgono la maggior parte del lavoro, possiamo migliorare notevolmente il risultato del lavaggio e risparmiare molto tempo adottando un semplice trucco.

Lavatrice, problemi e soluzioni

La lavatrice è un elettrodomestico a cui nessuna donna può più rinunciare. Anche se possono avvenire degli incidenti di percorso ad ogni problema si può trovare una soluzione, a volte davvero impensabile.

Per molti portare a termine un bucato senza incappare in un “incidente di percorso” può essere un sogno, per altri invece è un’operazione di banale di routine.

I primi dovranno fare uno sforzo maggiore, ma per tutti è possibile ottenere un bucato pulito. Bisogna saper sfruttare al meglio la lavatrice, usare il programma indicato e aguzzare l’ingegno in termini di trucchi da adottare.

Spesso alcuni disastri sono dovuti solo ad errori nel lavaggio, come ad esempio: lavare i capi bianchi con i colorati, facendo diventare i primi grigi. Inoltre per mantenere l’igiene della lavatrice è bene ogni tanto fare un ciclo a “vuoto”, aggiungendo acqua e aceto bianco nel lavaggio.

Perché mettere una salvietta umida nella lavatrice

Qualcuno si dirà scettico circa questo trucco, ma provarlo non costa nulla e alla fine si dovrà ammettere che il risultato finale supera tutte le aspettative.

Le salviette umidificate aiutano a rimuovere lanugine e capelli dai vestiti. Queste salviette agiscono come un assorbente che pulisce piccoli pezzi di tessuto, pelli e capelli.

Tutte queste particelle finiscono sulle salviettine umidificate, e di conseguenza i vestiti appariranno subito molto più puliti. Inoltre non si è costretti a raccogliere tutti questi residui dai vestiti a mano.

Per farlo è sufficiente mettere non più di 3 salviettine umidificate nella lavatrice. Quando il cestello inizia a ruotare, le salviette si mescoleranno con i vestiti e raccoglieranno capelli e peli.

Meglio non sostituire le salviettine umidificate con carta o tessuto. Quelle di carta non sono abbastanza solidi, finiremmo con il dover pulire piccoli pezzi di carta dai vestiti. Le salviettine in tessuto ugualmente non daranno il risultato desiderato.