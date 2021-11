GF Vip 6, Gianmaria bacia Soleil, la reazione di Alex | Gelosia furiosa

Continua il triangolo amoroso fra Alex Belli, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge con quest’ultimi che si sarebbero persino baciati negli ultimi giorni.

Settimana dopo settimana si infittisce sempre di più il triangolo amoroso che vede coinvolti Alex Belli, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, nelle ultime settimane si è riavvicinata molto all’imprenditore napoletano scatenando l’ira e la gelosia dell’attore. Nonostante ciò è difficile capire quali sono i veri sentimenti dell’influencer.

Infatti, fra i tanti che sono costati una nuova nomination a Gianmaria c’è stata anche Soleil. Secondo Sophie Codegoni, inoltre, questa riappacificazione sarebbe di natura puramente strategica per ingraziarsi il pubblico e far sì che non venga eliminato dalla casa. Avendo udito la conversazione, Jessica ha preso le difese dell’uomo.

Sulla questione è intervento anche lo stesso Antinolfi affermando come se stesse mentendo la stessa Soleil se ne sarebbe accorta e l’avrebbe allontanato. Invece fra i due sembra esserci un costante avvicinamento come dimostra il bacio datole da Gianmaria sulla guancia proprio sotto gli occhi di Alex Belli.

Quest’ultimo avrebbe reagito davvero male sgranando gli occhi al solo gesto. L’ex concorrente di Temptation Island, inoltre, sembra deciso a lasciare i suoi spazi a Soleil nonostante la gelosia lo stia lentamente logorando. Una decisione, quella di staccarsi dalla ragazza, dovuta anche alla minaccia di sua moglie di porre fine alla loro relazione se continua ad attirare l’attenzione con i suoi atteggiamenti fin troppo intimi.

Tornando a Gianmaria, non si tratta certamente di una situazione facile per lui dato che costantemente il suo operato viene giudicato dagli altri membri della casa. Jessica però, come predetto, è fiduciosa e sa che col passare delle settimane anche gli altri concorrenti si renderanno conto di come sia realmente Antinolfi.

Quest’ultimo, inoltre, sarebbe innamorato della Codegoni ma dopo le accuse di essere falso si è sentito ferito. I due hanno provato a chiarirsi ma difficilmente Sophie comincerà a fidarsi dell’uomo ricordando ciò che ha passato Soleil con lui durante i primi mesi del reality show. Insomma le coppie sono ancora tutte da formare ma per Antinolfi il rischio è che venga eliminato prima che riesca ad affondare il colpo.